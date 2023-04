Entenda a diferença das vacinas contra a gripe no Brasil

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou na última segunda (10) no país. Como de praxe, a rede pública disponibiliza o imunizante para grupos de maior risco à doença, como idosos e gestantes. Na rede privada, qualquer pessoa com mais de seis meses pode tomar o imunizante mediante compra. Além da diferença no acesso, as vacinas ofertadas entre as redes pública e privada apresentam uma diferença na formulação.

O vírus que causa a gripe é o Influenza, sendo os tipos A e B os mais comuns entre humanos. No caso do A, as linhagens H1N1 e H3N2 são os principais causadores da doença.



Por isso, as vacinas contra gripe disponibilizadas no SUS contêm as duas cepas em sua formulação. Além delas, uma terceira linhagem compõe a vacina. Nesse caso, é do tipo B, que é dividido em Yamagata e Victoria - é esta última linhagem que foi utilizada na vacina de 2023.

A vacina quadrivalente, vendida na rede privada, utiliza essa mesma composição, mas conta também com a linhagem Yamagata.

Uma nota técnica publicada pela Sbim (Sociedade Brasileira de Imunizações) dá a recomendação de optar, de forma preferencial, a vacina quadrivalente por ter um nível de proteção a mais. No entanto, a trivalente continua sendo importante em casos em que não é possível a vacinação com o modelo de quatro cepas.

"Na indisponibilidade do produto (a vacina quadrivalente), a trivalente deve ser utilizada de maneira rotineira, especialmente nos grupos de maior risco para o desenvolvimento de formas graves", informa a sociedade.

A Sbim elenca duas razões para a cepa adicional da quadrivalente ser relevante no enfrentamento à gripe. A primeira é que a circulação simultânea das linhagens Yamagata e Victoria já é registrada no Brasil e no mundo desde 2000.

A segunda razão é que a Victoria, cepa que compõe a vacina ofertada no SUS, não foi a predominante no aspecto de circulação em metade das temporadas em que ocorre a propagação do vírus.

Melissa Palmieri, integrante da Comissão para Revisão de Calendários de Vacinação da Sbim e diretora da regional São Paulo da sociedade, afirma que a transmissão do Influenza é muito imprevisível e, por isso, contar com a proteção extra da quadrivalente é interessante.

"Nós temos observado que tem aumentado a circulação no mundo da cepa B para a Victoria, mas a circulação do Influenza é imprevisível", afirma Palmieri, que é uma das autoras da nota técnica da Sbim.

No entanto, ela reitera que caso alguém não tenha acesso ao imunizante na rede privada, a vacinação pelo SUS continua sendo essencial nos casos em que se faz parte dos grupos elegíveis.

"Fazer a vacinação da gripe é essencial e é importante que as pessoas devem fazer com aquela vacina disponível para ela", resume.

Para as pessoas que não estão no grupo prioritário disponibilizado pelo SUS, a vacinação também é recomendada. "É essencial que as pessoas, mesmo não estando nos grupos elegíveis, se tiverem a oportunidade de se beneficiar dessa prevenção, que ela procure", afirma Palmieri.

VEJA QUEM FAZ PARTE DO GRUPO PRIORITÁRIO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Gestantes e puérperas

- Indígenas

- Trabalhadores da saúde

- Indivíduos com 60 anos ou mais de idade

- Professores das escolas públicas e privadas

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

- Pessoas com deficiência permanente

- Profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso

- Trabalhadores portuários

- Funcionários do sistema prisional

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

- População privada de liberdade