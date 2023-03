Vacina quadrivalente de alta dose chega ao Brasil e protege mais os idosos

Vacina quadrivalente de alta dose contém quatro vezes mais antígeno do que a vacina em dose padrão e é recomendada para população 60+ (foto: Tumisu/Pixabay) Nesta temporada de inverno, a Sanofi lança no Brasil a primeira vacina quadrivalente de alta dose do Brasil, Efluelda, desenvolvida para oferecer maior proteção aos idosos contra a gripe e suas graves complicações. Com indicação para a prevenção da doença causada por cepas de influenza A e B em pessoas a partir dos 60 anos, o imunizante de alta dose apresenta quatro vezes mais antígeno (componente ativo). Em comparação à vacina de dose padrão, Efluelda fornece resposta imune superior contra os casos de gripe na população idosa, bem como apresenta benefícios contra as graves complicações da doença.









Esse processo é ainda mais agravado na população com 60 anos ou mais, uma vez que com o envelhecimento, o sistema imune passa por um processo natural de enfraquecimento, chamado imunossenescência. Como resultado desse declínio progressivo do sistema imunológico, o organismo fica mais suscetível a algumas doenças e infecções e pode também ocorrer uma diminuição da resposta vacinal. Como exemplo, um estudo demonstrou que idosos permaneceram com maior risco de AVC até dois meses após uma infecção pelo vírus influenza, o vírus da gripe. Além disso, adultos com mais de 65 anos representam nove em 10 óbitos relacionadas à influenza e 63% das hospitalizações relacionadas à doença.12





Rosana Richtmann, doutora em medicina pela Universidade de Freiburg, Alemanha, e médica infectologista do Instituto de Infectologia Emilio Ribas, destaca que "a infecção por influenza pode gerar uma reação em cadeia de processos inflamatórios que têm potencial de causar quadros clínicos graves cardiovasculares e metabólicos, especialmente na população idosa em que ocorre um processo de enfraquecimento natural do sistema imune. Por isso, a gripe não é uma doença que possa ser subestimada, sendo muito importante a atenção à imunização contra a doença nessa faixa etária”.

O imunizante de alta dose contra gripe para os idosos foi aprovado pela primeira vez em formulação trivalente nos Estados Unidos em 2009 e, por isso, chega ao Brasil com um robusto corpo de dados de eficácia. Em um estudo clínico randomizado com cerca de 32.000 pessoas com mais de 65 anos nos EUA e Canadá, ao longo de duas estações de inverno, a vacina de alta dose contra a gripe demonstrou eficácia relativa de 24,2% quando comparada com a vacina de dose padrão na proteção de idosos contra a doença.





Já em uma meta-análise que avaliou dados colhidos ao longo de 10 temporadas de gripe, incluindo 22 milhões de indivíduos recebendo a vacina de alta dose contra a gripe e 12 milhões usando a vacina padrão2, a vacina de alta dose provou oferecer benefícios de proteção além da gripe, reduzindo complicações sérias relacionadas à doença em comparação com a dose padrão, sendo elas, redução de 27% na hospitalização por pneumonia e redução de 18% nas internações por eventos cardiorrespiratórios. Tais dados estudados com a vacina trivalente de alta dose foram avaliados como equivalentes em sua nova formulação quadrivalente, por meio da realização de um amplo estudo de imunogenicidade.13,14

Joana Adissi, diretora-geral de vacinas na Sanofi, enfatiza que "a história da Sanofi está conectada com a história de imunização contra a gripe no Brasil. Lançamos a primeira vacina trivalente do país em 1996 e realizamos a transferência de tecnologia no Brasil para o fornecimento ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Este ano, avançamos com uma solução em imunizante específico para a população idosa e seguimos dedicando esforços para avançar na proteção contra a doença e suas graves complicações”.

População idosa no Brasil e gripe

No Brasil, o envelhecimento da população é acelerado. De acordo com as Nações Unidas, em 2050 o número de idosos no país será o dobro do número de crianças (0-14 anos). Atualmente, as infecções respiratórias são a quarta maior causa de mortalidade em idosos no país e a letalidade por gripe neste grupo é a maior entre todas as faixas etárias (22%). Cerca de 70% dos idosos têm alguma doença crônica: quase 40% tem uma doença crônica e 29,8% têm duas ou , como o diabetes, hipertensão ou artrite. Até 2060, um em cada quatro brasileiros será idoso.