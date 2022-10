Fiocruz alerta para o aumento de casos de influenza no Brasil

Nove das 27 unidades federativas apresentaram crescimento moderado na tendência de longo prazo (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)





A Fiocruz o novo boletim Infogripe que sinalizou que o vírus influenza A representou 24,6% dos casos positivos para vírus respiratórios nas últimas quatro semanas. O percentual é semelhante ao da covid-19, que apresentou queda no mesmo período. O Boletim da Fiocruz, divulgado esta semana, tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-gripe).





De acordo com o boletim, São Paulo e Distrito Federal são os estados que seguem registrando o maior volume de casos positivos para influenza nas últimas semanas.





Para o pesquisador da fundação à frente do InfoGripe, Marcelo Gomes, o crescimento do vírus pode se estender para outros estados, especialmente por São Paulo e o Distrito Federal, que concentram a maioria dos casos, serem regiões com alto fluxo de deslocamento de pessoas de outras partes do Brasil."Essa tendência recente serve de alerta para os demais estados do país em decorrência da importância de ambos no fluxo interestadual de passageiros, especialmente para os grandes centros urbanos através da malha aérea nacional", explica o coordenador do InfoGripe, em comunicado.









Os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Paraná também mostraram uma tendência de alta no número de casos. Segundo o boletim há uma tendência de alta moderada nos casos de covid-19 no Brasil nas tendências de longo e curto prazo. O dado é concentrado fundamentalmente na faixa etária de 0 a 4 anos.





Nove das 27 unidades federativas apresentaram crescimento moderado na tendência de longo prazo. Entre eles estão Alagoas, Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo.





* Estagiária sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza