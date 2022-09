Aumento de casos de influenza acende alerta para importância da imunização

(foto: Polina Tankilevitch/Pexels)

Divulgado pela Fiocruz no último dia 21 de setembro, o boletim Infogripe destaca o aumento recente de casos de infecções por influenza A . Segundo especialistas, a proliferação do vírus H3N2, o mesmo que provocou um surto fora de época no final do ano de 2021, tem se intensificado especialmente em função das oscilações de temperatura . Entre os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados nas últimas semanas, há prevalência de 9,7% para influenza A, 0,8% para influenza B, 8,6% para vírus sincicial respiratório (VSR) e 55,8% para Sars-CoV-2 (COVID-19) Embora a determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS) seja de revisão da composição da vacina da gripe a cada ano, considerando os tipos de vírus da influenza que mais circularam, dados apresentados por laboratórios, como a Sanofi, revelam que a cepa da Influenza A para a temporada 2022/2023 é a mesma da temporada 2022. Ou seja, as vacinas deste ano continuarão sendo eficazes para o próximo inverno.Nesse contexto, a rede de drogarias Araujo alerta para a importância de todas as pessoas, e não somente os idosos, buscarem a imunização . "As vacinas disponíveis hoje continuarão sendo a melhor resposta contra a infecção. A sazonalidade da gripe está mudando, o que faz com que a vacina se torne ainda mais importante, já que é, comprovadamente, a forma de proteção mais eficaz", destaca Isabel Dias, gerente técnica farmacêutica da Drogaria Araujo.Apesar da eficácia das vacinas, o Ministério da Saúde registrou uma queda da cobertura vacinal no Brasil em 2022 em relação aos anos anteriores para todas as doenças, inclusive a gripe, o que preocupa as autoridades de saúde. "Mesmo com vacinas eficazes disponíveis, a cobertura vacinal contra a influenza A ainda está muito abaixo do ideal. Não podemos nos esquecer de que quanto mais pessoas se vacinarem, mais fácil será conter a proliferação do vírus", reforça Isabel.Para proteção contra a influenza A, a drogaria oferece a vacina humana gripe quadrivalente, destinada para adultos e crianças, a partir de seis meses. A imunização garante proteção de até 70% dos casos, e previne contra agravantes da doença. Ela é eficaz no combate às cepas do vírus influenza dos tipos A e B e cepas intimamente relacionadas, além dos subtipos A, que são H1N1 e H3N2 e os subtipos B.A vacina custa R$ 39,90 e para se vacinar é preciso conferir o horário de atendimento e o endereço da loja mais próxima em www.araujo.com.br/vacinas ou adquirir a vacina pelo site, app ou Drogatel. A Araujo também conta com a opção da vacina em casa para quem reside em Belo Horizonte.