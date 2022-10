Demanda por testes de Influenza A cresce mais de 140% em drogaria de BH

Com as variações bruscas de temperatura registradas nas últimas semanas, os casos de infecção por Influenza A aumentaram em todo o país, especialmente na região Sudeste, segundo o boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz. Como reflexo disso, a Araujo, maior rede de drogarias de Minas Gerais, observou crescimento de 143% na demanda por testes na segunda quinzena de setembro em comparação aos primeiros 15 dias do mês. O aumento de testes positivos no mesmo período foi de 793%, com predominância entre adultos e crianças. “É um número expressivo, que demonstra que, de fato, está havendo um surto de Influenza A que não está atingindo apenas os idosos”, destaca Isabel Dias, gerente técnica farmacêutica da Drogaria Araujo.Diante de um resultado positivo, a recomendação, segundo Isabel, é repouso, hidratação e alimentação balanceada. Além disso, é fundamental evitar a transmissão para outras pessoas. “O paciente precisa cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir, se possível utilizar máscaras, não compartilhar objetos de uso pessoal, (talheres, pratos, copos ou garrafas), e evitar aglomerações e ambientes fechados”, destaca a gerente, que relembra que o alívio dos sintomas se dá através do uso de medicamentos isentos de prescrição, como analgésicos e antipiréticos. Já para os casos mais sintomáticos, há a opções de medicamentos, que devem ser prescritos pelo médico.