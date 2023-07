Dor no joelho no frio é normal? Ortopedista aponta causas e como lidar

683

(foto: Frepik)

Quando as temperaturas começam a diminuir, muitas pessoas reclamam de desconforto ou dores nas articulações, principalmente nos joelhos . O incômodo nessa região do corpo durante os dias mais frios é comum e possui mais de uma explicação. "O primeiro motivo desse desconforto no joelho é o impacto do frio no líquido sinovial, que é responsável por lubrificar as articulações. Com as baixas temperaturas, esse líquido torna-se mais espesso, o que dificulta o deslizamento das articulações e a movimentação, causando desconforto", explica o ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Marcos Cortelazo.Os mecanismos do organismo para se manter aquecido e diminuir os efeitos do frio também contribuem para as dores no joelho. "Um desses mecanismos é a vasoconstrição, isso é, a redução do diâmetro dos vasos sanguíneos, o que ajuda a manter a temperatura corporal, mas diminui o fluxo de sangue para as extremidades do corpo, tornando-as mais suscetíveis à dor", afirma o médico, que cita ainda as contrações musculares involuntárias, que têm como objetivo produzir calor, como outro desses mecanismos. "Além de contrair mais os músculos, no frio nos movimentamos menos, o que pode levar a uma maior rigidez muscular com consequente desconforto durante a movimentação."O incômodo no joelho durante o frio pode afetar qualquer pessoa, mas é especialmente comum e mais intenso em pacientes que já apresentam doenças articulares, como a artrose . "Apesar das principais reclamações estarem relacionadas ao joelho, o desconforto no frio também pode afetar outras articulações, principalmente aquelas que ficam nas extremidades do corpo, como mãos e pés", acrescenta o ortopedista.Para prevenir desconfortos, é importante adotar alguns cuidados, como manter-se aquecido durante o frio. "Agasalhe-se bem. Vale apostar também no consumo de alimentos quentes. Se necessário, você pode fazer uso pontual de analgésicos simples com dipirona ou paracetamol, o que ajudará a bloquear a dor", aconselha o especialista.Além disso, é importante manter o corpo em movimento e praticar exercícios físicos regularmente. "A atividade física melhora o fluxo sanguíneo, lubrifica as articulações e aumenta a flexibilidade", diz. Marcos Cortelazo ressalta que, se as dores forem muito intensas e prolongadas, é fundamental buscar um especialista para passar por uma avaliação e verificar a possível existência de doenças sérias, como a artrose.