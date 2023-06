Alphaville Centro Comercial promove campanha de arrecadação de leite

683

Em comemoração ao Dia Internacional do Leite , comemorado em junho, o Alphaville Centro Comercial promove a 3ª Campanha de Arrecadação de Leite. Moradores, lojistas e frequentadores do centro comercial podem fazer doações até a próxima segunda-feira (3/7).O leite tem grande importância na alimentação humana e, por isso, é um dos únicos alimentos que figuram no calendário de datas comemorativas. Nesse sentido, o Alphaville Centro Comercial realiza a campanha desde 2018 para arrecadação, que tem o objetivo de promover, através do consumo do leite, a garantia da ingestão de nutrientes essenciais ao desenvolvimento e à saúde das crianças que vivem em comunidades menos favorecidas.A campanha já arrecadou mais de 680 litros de leite doados por moradores e empreendedores locais e beneficiou crianças atendidas por três entidades. Os itens arrecadados serão doados para a Fundação CDL-BH, entidade sem fins lucrativos cujo trabalho de impacto social é articulado junto à rede socioassistencial para beneficiar crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social.As contribuições serão aceitas até 3 de julho.