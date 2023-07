Cinco hábitos comuns que podem causar dores nas costas

683

(foto: Freepik)

Seja em uma situação pontual ou de forma mais frequente, a dor nas costas é, sem dúvidas, um dos tipos mais comuns de dores físicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% da população já teve ou terá dor nas costas, e esta é a segunda maior queixa de pacientes em consultórios médicos, perdendo apenas para a dor de cabeça.Os relatos de dores nas costas aumentaram ainda mais durante a pandemia devido à adoção do trabalho remoto que, em muitos casos, negligenciou medidas ergonômicas (as pessoas passaram a trabalhar em sofás, mesa de jantar, ou camas, por exemplo) - à redução das atividades físicas , ao agravamento de doenças emocionais decorrentes do isolamento social ou até ao abandono de algum tratamento ortopédico em andamento por receio de ir ao consultório.Mas as dores nas costas são, em sua maioria, causadas por maus hábitos. O ortopedista do esporte, cirurgião e especialista em coluna, Alexandre Guedes, aponta cinco desses hábitos que estão diretamente relacionados a esse tipo de incômodo:sentar-se de forma inadequada, com a coluna curvada, os ombros caídos e a cabeça inclinada para a frente, pode exercer pressão excessiva sobre as estruturas da coluna vertebral, resultando em dor nas costas.levantar objetos pesados sem usar a técnica adequada, como dobrar os joelhos e manter as costas retas, pode sobrecarregar os músculos e ligamentos das costas, levando a lesões e dores.o uso de uma bolsa pesada em um ombro só pode causar um desequilíbrio muscular, afetando a postura e colocando pressão desnecessária na coluna vertebral.passar muito tempo em uma mesma posição, seja sentado ou em pé, pode causar tensão muscular e rigidez na coluna vertebral, levando à dor nas costas. falta de atividade física enfraquece os músculos das costas, tornando-os mais propensos a lesões e dores.Quando o quadro de dor nas costas é persistente, é preciso reconhecer que algo pode estar errado e que é hora de buscar ajuda profissional. "A dor nas costas pode ser um sintoma de condições mais graves, tais como hérnia de disco , osteoartrite, estenose espinhal, escoliose e problemas nos discos intervertebrais", explica Alexandre Guedes. De acordo com ele, uma postura inadequada e a falta de exercício físico podem levar a um desalinhamento da coluna vertebral ao longo do tempo, resultando em problemas estruturais mais graves.Prestar atenção aos cinco maus hábitos cotidianos apontados pelo ortopedista é uma forma efetiva de evitar as dores nas costas. Também é possível adotar algumas medidas simples que favorecem a saúde física desta região específica do corpo:ao sentar, certifique-se de que sua coluna esteja reta, os ombros relaxados e os pés apoiados no chão. Ao levantar objetos, dobre os joelhos, mantenha as costas retas e use os músculos das pernas para levantar.incorporar exercícios que fortaleçam os músculos das costas e abdominais pode ajudar a sustentar a coluna e reduzir o risco de lesões.se você passa muito tempo sentado em frente a um computador, é importante fazer pausas regulares para levantar, esticar e mover-se um pouco.se possível, escolha uma cadeira que forneça suporte adequado para as costas e possua ajustes de altura e inclinação.certifique-se de ter um colchão que proporcione suporte adequado para a coluna durante o sono.Realizar alongamentos suaves regularmente pode ajudar a manter a flexibilidade da coluna e reduzir a tensão muscular.A maioria das dores nas costas são tratadas de forma conservadora, com fisioterapia, atividade física, medicações e controle do peso corporal, sendo que a minoria culmina em uma indicação cirúrgica. Dores nas costas persistentes, intensas ou incapacitantes alertam para a necessidade de orientação médica para que seja feito um diagnóstico preciso e um tratamento adequado.