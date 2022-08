Qual é o melhor colchão para você?

(foto: rawpixel.com/Freepik)



Para ter uma boa noite de sono, o colchão é peça fundamental para alcançar o relaxamento que o corpo precisa. Jesiel Rodrigues, consultor do sono da Anjos Colchões & Sofás, explica como escolher o modelo compatível com a posição em que você dorme. “O colchão firme tem o toque mais rígido e funciona muito bem para quem dorme de bruços ou com a barriga para cima; já quem dorme de lado precisa de um colchão mais macio, pois existem os pontos de pressão com o ombro e quadril que devem ser acomodados de forma correta.”





Dores na coluna

Você sabia que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), oito em cada 10 pessoas vão sentir dores na coluna em algum momento da vida? Problemas nessa região são muito mais comuns do que imaginamos. A boa notícia é que a solução para reduzir as dores pode ser encontrada na fisioterapia, com destaque para os exercícios de alongamento, séries de fortalecimento com bolas suíças, sessões de cinesioterapia, eletrotermofototerapia (estímulos elétricos), entre outros.





Grávidas sentem mais calor

As ondas de calor e de suor que as grávidas sentem são decorrentes do aumento do estrogênio, hormônio que contribui para a dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, a temperatura corporal durante a gravidez. O aumento da temperatura do corpo é de cerca de meio grau, o que faz com que a gestante sinta mais calor e transpire mais. É por isso que, às vezes, especialmente no verão, as grávidas têm queda de pressão, aumento da frequência cardíaca, rinite e obstrução nasal.





Treinão de corrida em BH

Estão abertas as inscrições para o Treinão Decathlon de Corrida, Etapa Sertanejo, que será realizado em 11 de setembro, no Power Shopping Centerminas (Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1.495, Bairro União). O evento terá modalidades de corrida de 10km e 5km, além de caminhada de 2km. Inscrições: https://www.tbhesportes.com.br. Até dia 17, o valor é R$ 55. A partir do dia 18, R$ 60.





Climatério x menopausa





Você sabe a diferença entre os dois? A menopausa pode ser definida como a interrupção permanente da menstruação (amenorreia), mas é reconhecida somente após 12 meses consecutivos sem menstruação. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), seria o período da vida da mulher compreendido entre o final da vida reprodutiva – dos 40 aos 65 anos. O climatério pode ser definido como esse período de 12 meses em que a mulher para de menstruar.