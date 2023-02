Cateterismo no joelho? Técnica beneficia pacientes com artrose

Artrose: considerada incapacitante, doença é responsável por grande número de casos de afastamento do trabalho e aposentadoria por invalidez (foto: Angelo Esslinger/Pixabay ) Conhecido popularmente como um procedimento cardíaco, o cateterismo também tem espaço em outras especialidades, como na ortopedia, e pode beneficiar os mais de 15 milhões de brasileiros acometidos por artrose¹.









No Einstein, o procedimento minimamente invasivo tem se mostrado muito efetivo na melhora da dor e da função articular, diminuindo a rigidez dos pacientes. A intervenção é feita em regime ambulatorial e o paciente tem alta após seis horas.

“Sem opção de cura, a embolização das artérias do joelho é um dos mais recentes avanços na terapêutica da população acometida pela artrose, já que os medicamentos comumente utilizados agem principalmente no controle da dor e melhora da função da articulação, com alguma ação no retardo da progressão da doença. Porém, nem sempre conseguem controlar o processo inflamatório - chamado de sinovite -, fenômeno no qual a embolização é mais efetiva”, explica Leonardo Valle, radiologista intervencionista do Einstein.

Técnica adia cirurgia

De acordo com Márcia Uchoa Rezende, ortopedista especialista em joelho e doenças osteometabólicas da organização, a técnica adia a necessidade de cirurgia para colocação de prótese em pacientes de alto risco cirúrgico (devido à idade avançada ou à presença de outras doenças), naqueles que não querem ser operados e em indivíduos muito jovens, já que a colocação da prótese nessa faixa etária tende a demandar revisão futura do implante, devido ao tempo de uso. Além disso, a embolização pode ainda tratar inflamações persistentes após a cirurgia de colocação de prótese (artroplastia).





artrose no joelho, também conhecida como osteoartrite, é uma doença de caráter inflamatório e degenerativo, resultado do processo de desgaste das cartilagens que envolvem essa articulação do corpo. Responsável pela ocorrência de dor aguda ou crônica, é considerada incapacitante, sendo causa de 7,5% de todos os afastamentos do trabalho, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).





Com maior incidência em pacientes acima dos 50 anos, sobretudo mulheres, tem como fatores de risco: diabetes , obesidade e sobrepeso, falta de fortalecimento da musculatura do joelho e prática de atividade física de alto impacto sem acompanhamento especializado.





Em uma população com mais de 20% de obesos e quase 50% de sedentários (que não fazem nenhum tipo de fortalecimento osteomuscular), conforme dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, o incentivo a prevenção no Brasil também se faz necessário.

Tratamento válido para quadril e mão

“Recomenda-se o controle do peso e do diabetes, além da prática de exercício vigiado (com acompanhamento de profissionais de educação física ou fisioterapeutas) e adoção de uma dieta não inflamatória, com baixa ingestão de embutidos e alimentos ricos em gordura e açúcar”, orientam os médicos.





Além dos casos de artrose no joelho, podem ser tratados com essa técnica micro invasiva a artrose do quadril e de mão, a síndrome do ombro congelado, a tendinite patelar e de Aquiles, a epicondilite lateral ou “cotovelo de tenista”, entre outros quadros de doenças osteomusculares.