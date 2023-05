Chás para crianças: benefícios, cuidados e sugestões de sabores

O chá é uma bebida repleta de história e tradição, presente em diversas culturas e conhecida por suas qualidades nutritivas, relaxantes e digestivas. Para os pais, oferecer chás para seus filhos pode ser uma forma inovadora de acrescentar elementos naturais à dieta, além de substituir bebidas industrializadas como refrigerantes e sucos de caixinha . No entanto, é comum surgirem questionamentos antes de apresentar a bebida aos pequenos.

É fundamental consultar um pediatra, levar em consideração a idade da criança e monitorar a quantidade de açúcar antes de introduzir o chá na alimentação. O recomendado é evitar chás que contenham cafeína em sua fórmula, pois podem interferir no sono, na hidratação e até na absorção de nutrientes.Uma boa sugestão é optar por sabores como camomila, hortelã, frutas ou ervas , que são seguros e proporcionam benefícios. A camomila, por exemplo, possui efeito calmante, auxilia no funcionamento do sistema digestivo, alivia cólicas e contribui para um sono tranquilo.