Quer emagrecer? Conheça os sucos que ajudam na perda de peso

Alimentos que aceleram o metabolismo auxiliam em uma perda de peso mais rápida (foto: Freepik)

Algumas bebidas podem ser grandes aliadas no processo de emagrecimento, como sucos e chás com efeitos diuréticos e termogênicos. Esses líquidos ajudam a acelerar o Algumas bebidas podem ser grandes aliadas no processo de emagrecimento, como sucos e chás com efeitos diuréticos e termogênicos. Esses líquidos ajudam a acelerar o metabolismo e a diminuir a retenção de líquidos, resultando em menos inchaço e maior promoção da saúde. As bebidas termogênicas, que aumentam a queima de gordura e a velocidade do metabolismo, também podem oferecer propriedades antioxidantes e facilitar o trânsito intestinal, de acordo com a nutricionista funcional e esportiva Andréa Marim.









Viviana Navarro, nutricionista pós-graduada em modulação intestinal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica quais frutas têm maior efeito diurético, ou seja, são mais eficientes na eliminação de sódio e, consequentemente, no controle da retenção de líquidos. Entre as frutas mais recomendadas estão abacaxi, melão, melancia e limão, que possuem alta concentração de água.









A nutricionista também sugere raízes, especiarias e sementes que, quando adicionadas às bebidas, potencializam os benefícios para o emagrecimento . Gengibre, canela e chia são boas opções. A chia, por ser rica em ômega 3 e fibras, ajuda a controlar os níveis de colesterol e proporciona saciedade.





As especialistas compartilham cinco receitas de bebidas que auxiliam na perda de peso, como suco detox, suco de coco e kiwi, chá termogênico, suco de melancia com chia e suco de melão, limão e gengibre. Além dessas bebidas, outros alimentos que ajudam a emagrecer incluem abacate, pimenta, salmão, maçã verde, ovos, coco, vegetais crucíferos, peito de frango, vinagre de maçã e frutas vermelhas.