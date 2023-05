Chá emagrece? Esclareça essa e outras dúvidas sobre a bebida

683

Os intervalos entre as refeições são momentos estratégicos para inserir os chás termogênicos com o objetivo de dar uma turbinada na sua energia e disposição (foto: aldo/Pixabay ) Usado no Oriente há mais de 4.000 anos, em 21 de maio é comemorado o Dia Internacional do Chá, bebida preparada com a infusão de folhas, flores, raízes de plantas. Consumido quentinho ou frio, ele pode ser usado no café da manhã, nos lanches e, alguns deles, até e mesmo antes de dormir. A seguir, tire as principais dúvidas sobre o assunto:





Alguns chás são ricos em substâncias que aceleram o metabolismo temporariamente, conhecido como efeito termogênico, como chá verde, chá preto , chá de gengibre, chá de canela, entre outros. "Eles contribuem para acelerar de forma moderada a queima de gordura e são levemente diuréticos, portanto, auxiliam na eliminação de líquidos retidos no organismo. Mas é importante destacar que o efeito sobre o peso corporal somente será obtido juntamente com uma alimentação equilibrada e prática de exercícios físicos", esclarece o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho Consultivo da Herbalife do Brasil.









Outro ponto positivo é que essas bebidas contribuem para o aumento no consumo de líquidos, apoiando na hidratação do nosso organismo. Há remédios que não devem ser tomados com café, chá ou chocolate quente.



2 - Como consumir o chá termogênico?

Como a maioria dos chás termogênicos apresenta cafeína em sua composição, o ideal é consumir durante o dia, até às 16h, para não impactar no seu sono: "Os intervalos entre as refeições são momentos estratégicos para inserir os chás termogênicos com o objetivo de dar uma turbinada na sua energia e disposição. Mas eles também podem ser ingeridos antes do exercício físico, contribuindo para um bom rendimento, uma vez que a cafeína pode ajudar a adiar a sensação de fadiga, mantendo o esportista em atividade por mais tempo”, explica o nutrólogo.



3 - Quantas vezes ao dia é recomendado tomar bebidas termogênicas com cafeína?

Existe uma grande diferença na sensibilidade individual para a cafeína, sendo que as pessoas mais sensíveis podem sentir algum desconforto com doses pequenas enquanto outras podem ingerir maiores quantidade sem problemas.

Mas, de maneira geral, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda a ingestão diária de até 400mg de cafeína, sendo até 200mg por vez. Portanto, é importante ficar atento às recomendações do rótulo do produto e avaliar a quantidade de cafeína que cada bebida oferece por porção.



4 – Quais outros benefícios os chás oferecem?





Outras ervas, como a camomila e a erva-doce, também têm ação antioxidante, porém sem a cafeína, e assim ajudam a promover o relaxamento e a contribuir para um sono reparador, além de ajudar a melhorar o sistema digestivo.



Coforme o médico nutrólogo, os chás verde e preto, por exemplo, contêm flavonoides e fitonutrientes ricos em antioxidantes que protegem as células contra as ações danosas dos radicais livres, ajudando a combater a inflamação no corpo, melhorando algumas funções cerebrais como a atenção e a memória, ajudando a prevenir as doenças cardiovasculares e seus fatores de risco.Outras ervas, como a camomila e a erva-doce, também têm ação antioxidante, porém sem a cafeína, e assim ajudam a promover o relaxamento e a contribuir para um sono reparador, além de ajudar a melhorar o sistema digestivo.

5 - Os chás têm alguma contraindicação?

Qualquer pessoa com sensibilidade à cafeína ou restrições devido a uma condição de saúde — como gestação, amamentação, gastrite —, deve ajustar sua ingestão conforme as recomendações do médico e/ou nutricionista. Também é preciso lembrar que a resposta e a tolerância à cafeína podem variar de uma pessoa para outra.