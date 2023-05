Endosutura gástrica: procedimento faz perder peso sem corte e internação

683

Médico garante que tanto os balões gástricos deglutíveis como a endosutura são indicados para pacientes com sobrepeso, obesidade ou aqueles com algum tipo de resistência a outros tratamentos para o controle do peso (foto: Michal Jarmoluk/ Pixabay)

16:56 - 14/03/2023 Perda de peso saudável e correta; médica comenta A endosutura gástrica nada mais é do que "costurar o estômago" por meio de uma endoscopia. Com o auxílio de uma máquina de sutura, chamada Apollo overstitch SX, acoplada ao endoscópio, o médico faz suturas no estômago do paciente tornando o órgão tubular mais estreito, diminuindo seu tamanho e provocando uma saciedade precoce: "Todo o procedimento dura em média 60 minutos, é em ambiente hospitalar e o paciente recebe alta para ir embora no mesmo dia. Conseguimos reduzir aproximadamente 70 a 80% do estômago, tudo sem cortes e internação prolongada, só com uma endoscopia”, explica Miranda, pós-graduado em cirurgia geral e endoscopia digestiva.

Perda de peso mais duradoura

O médico pontua ainda que a perda de peso por meio da endosutura tende a ser mais duradoura e sustentada. Os pacientes indicados para esse procedimento são aqueles com índice de massa corporal (IMC) entre 30 e 40 k/m2, que precisam perder entre 15 e 25% do peso corporal de forma menos agressiva: "Além disso, o tratamento também é indicado para pacientes que já usaram balão intragástrico ou até fazerem a cirurgia bariátrica, mas que ainda precisam se adequar ao peso ou voltaram a engordar depois de um determinado período”, observa o profissional.

Além da endosutura, outro tratamento altamente tecnológico e recém disponível no mercado brasileiro hoje são os balões intragástrico deglutíveis. Aprovado pela Anvisa em outubro de 2022 e recém-chegado às grandes clínicas em fevereiro desse ano, após implantado o balão passa a ocupar em média 30% do estômago. Isso irá promover uma saciedade precoce ao paciente e lentificar sua digestão, facilitando as dietas hipocalóricas para o emagrecimento mais efetivo.

Dentre as inovações no tratamento, o balão deglutível se destaca pela simplicidade no processo de implantação e pelo seu material extremamente fino e em formato elíptico, que proporciona maior conforto ao paciente. Miranda explica que o procedimento para a implantação é feito de maneira simples e tranquila, sem a necessidade de endoscopia, anestesia e nem internação hospitalar: apenas deglutindo uma cápsula.

“O paciente bebe um pouco de água e em seguida é colocado a cápsula na boca, que vem ligada a um cateter, e novamente, junto de com um gole de água, o paciente engole a cápsula. Após a deglutição é feito um raio-x no próprio local para verificar a posição da cápsula no estômago, e através do cateter, preenchemos o balão com 550ml de um líquido específico. Na sequência, fazemos um novo raio-x para confirmar a posição do balão e fazemos a retirada do cateter. Todo o procedimento dura em média 15 minutos. Após quatro meses, cerca de 16 semanas, o balão tem um sistema que se rompe sozinho e é eliminado por meios fisiológicos do nosso próprio organismo”, pontua o profissional.

Programa de emagrecimento

Aliado ao balão, o programa de emagrecimento conta com o auxílio de um smartwatch e uma balança de bioimpedância interligados a um aplicativo, que permite o monitoramento da evolução do tratamento. Esses dispositivos são conectados a uma plataforma digital que conta com o auxílio de uma inteligência artificial, a qual a equipe médica terá acesso e poderá auxiliar e acompanhar o paciente de uma forma mais pontual.



"Essa tecnologia nos permite estar ainda mais próximo do paciente, e este é um dos pontos mais importantes no tratamento da obesidade. É um grande diferencial para o emagrecimento com os balões deglutíveis”, diz Miranda.









Visto que emagrecer não é uma tarefa fácil para a maioria das pessoas, o uso de medicamentos sem indicações, dietas malucas e até o uso indiscriminado do remédio ozempic, destinado para diabéticos, tornam-se uma alternativa. Mas toda solução “mágica” tem seus efeitos negativos e, por isso, quando o assunto é perda de peso sustentada, há outras opções para aqueles pacientes que ainda não têm indicação para fazer a cirurgia bariátrica ou até mesmo para quem tem a indicação mas não deseja fazê-la. E uma delas é a endosutura gástrica. Também chamada de gastroplastia endoscópica, o procedimento surge como uma alternativa eficaz para perda de peso sustentada em 87,5% dos casos, dados de um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O médico Fábio Miranda, especialista em procedimentos de emagrecimento minimamente invasivos, explica que tanto os balões gástricos deglutíveis como a endosutura, são indicados para pacientes com sobrepeso , obesidade ou aqueles com algum tipo de resistência a outros tratamentos para o controle do peso.