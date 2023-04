Coquetel tropical pode auxiliar no emagrecimento, mas não faz milagre

(foto: PxHere)

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Feito com maracujá, chia, iogurte natural desnatado, gelo e, dependendo da receita, limão, o coquetel tropical seria apenas uma vitamina de frutas se fosse associado ao emagrecimento rápido.

Divulgada como redutor de apetite e de compulsão alimentar, a bebida deve ter consumo moderado e só faz sentido se é parte de um tratamento completo para a perda de peso, com mudança de hábitos e exercício físico.

Ainda que não seja milagroso como as redes sociais apontam, se consumido corretamente, é mais saudável que o coquetel amazônico, outra bebida da moda, mas como forte efeito laxativo em três das cinco ervas que o compõe.

A propaganda da receita nas redes e na internet deve ser vista com cuidado, pois é recheada de exageros. "Com este coquetel tropical aqui, eu perdi sete quilos de banha em três semanas e nunca estive tão bonita", garante uma mulher em um depoimento no TikTok.





Seu vídeo traz um combo de referências com validação falsas. Mais uma busca rápida e lá está: outra publicação com formato noticioso e focada em emagrecimento, mudando apenas a imagem da pessoa.



A médica Maria Edna de Melo, endocrinologista e coordenadora da Comissão de Advocacy da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica), afirma que modismos podem trazer graves riscos à saúde, incluindo a morte.





"Nem todos geram efeitos tão graves, mas sempre existe a possibilidade a depender da composição. Geralmente, isso está muito acessível e ocupa o vácuo da disponibilidade de tratamento, pois nem todos têm acesso", diz.



EXISTEM CONTRAINDICAÇÕES?





O consumo exagerado pode causar diarreia. "Pela gordura da chia, excesso de lactose e até alguns adoçantes. Não há forma mais indicada para [consumir] modismos em saúde. Devem ser evitados", aponta Melo.





De acordo com a nutricionista Sabrina Theil, que atua com na área clínica e com ênfase em emagrecimento e estética, a busca por um emagrecimento rápido e fácil é o que faz muitas pessoas acreditarem em promessas milagrosas como coquetéis emagrecedores.





"Será que eles funcionam de verdade? Antes de analisar a composição desse coquetel e suas possíveis ações no emagrecimento, é importante lembrar que o processo de emagrecimento envolve mudanças na alimentação, assim como no estilo de vida do indivíduo, e não é um coquetel que terá o poder de emagrecer a pessoa por si só", pontua.





Pós-graduada em fitoterapia e nutrição estética e esportiva, Theil reforça que não tem há "milagres" que salvem quem mantém hábitos alimentares ruins.



O QUE VALE A PENA NO COQUETEL TROPICAL?





A nutricionista afirma que além da redução da fome trazida pela proteína, o iogurte é uma boa fonte de probióticos e ajuda a deixar o intestino "mais saudável", melhorando a absorção dos nutrientes.





"Isso aumenta a produção de serotonina, hormônio que regula o humor e a ansiedade. A chia adicionada ao coquetel é um alimento rico em fibra, aumenta a saciedade e melhora a saúde intestinal, e também é fonte de ômega 3, um composto anti-inflamatório que auxilia no processo de emagrecimento", aponta.





Já o maracujá vale por sua ação calmante, que contribui para controlar a ansiedade, além de ser fonte de pectina, uma fibra que diminui a absorção de carboidratos e é antioxidante.





"É notório que o coquetel pode ser utilizado para auxiliar no processo de emagrecimento. Se for utilizado entre as principais refeições, além de ajudar no emagrecimento pelas funções já citadas, ainda substitui um lanche que na maioria das vezes acaba sendo biscoito, pão ou bolo, ou seja, um alimento fonte de carboidrato refinado que não gera saciedade a longo prazo e deixa com fome poucas horas depois."





O problema, diz Theil, é encarar a bebida como solução. "Se for para ser incluído na rotina alimentar, que seja fazendo a substituição daquele lanchinho mais gordo. Se associar essa estratégia com um acompanhamento nutricional para elaboração de um planejamento alimentar individualizado atendendo as necessidades e objetivos específicos, somado a prática de atividade física, o emagrecimento é garantido", diz ela.





Para a nutricionista, o consumo do coquetel não traz prejuízo à saúde, a menos que a pessoa seja intolerante a algum ingrediente, exagere na quantidade ou deixe de buscar acompanhamento profissional.