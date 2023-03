Perda de peso saudável e correta; médica comenta

(foto: Freepik)





A obesidade vem crescendo cada vez mais no Brasil e diversos cuidados passam a ser necessários. Segundo pesquisa da Organização Mundial de Saúde (OMS), realizada em 2022, o número de pessoas obesas no mundo passa de 1 bilhão. Destes, 650 milhões são adultos, 340 milhões são adolescentes e 39 milhões são crianças, o que representa um número extremamente preocupante.





Segundo a nutróloga Nathállia Pires, "passar fome" não é o caminho correto para atingir o emagrecimento. O processo para perder peso envolve diversos hábitos que devem ser seguidos com disciplina até se tornarem uma rotina. Para isso, quatro quesitos devem andar em harmonia: alimentação, atividade física, sono e emocional.









"Para atingir o peso ideal da melhor maneira, o paciente precisa conseguir conciliar os quatro pilares do emagrecimento. Na alimentação, optar por comidas ricas em nutrientes e proteínas, evitando alimentos industrializados e calóricos. Os exercícios físicos precisam virar hábito e podem servir para melhorar o emocional ao mesmo tempo, impedindo o estresse e a ansiedade. Além disso, a boa noite de sono é fundamental, propiciando melhora no metabolismo e até aliviando o desejo de comer mais", comentou.



Ao mesmo tempo, existem pacientes que relatam não conseguir combater a obesidade somente com uma alimentação adequada e com a realização de exercícios, fazendo com que sejam necessários a prescrição de medicamentos para atingir o peso ideal.





"Existem alguns pacientes que precisam fazer um tratamento a longo prazo para que essa obesidade não volte. Isso acontece pela interferência de diversos fatores na perda de peso, como a resistência insulínica, os hormônios que geram compulsão alimentar e os que geram quadro de ansiedade. Por isso devemos avaliar cada paciente individualmente para entender qual é o caso."