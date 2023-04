Descubra as diferenças entre lipoaspiração e perda de peso

Quem está acima do peso e precisa emagrecer, não tem indicação para fazer lipo, já que o procedimento não ajuda a emagrecer (foto: Michal Jarmoluk/Pixabay ) A gordura corporal é distribuída de maneira diferente em cada pessoa. E a genética , os hormônios e o envelhecimento são responsáveis por essas variações. Por isso, para reduzir a gordura em pontos específicos do corpo é preciso entender as diferenças entre lipoaspiração e perda de peso





Durante o emagrecimento, as células de gordura (adipócitos) reduzem de volume, mas não são eliminadas, podendo aumentar novamente se houver ganho de peso. Já a lipoaspiração remove as células de gordura de maneira definitiva; Quem está acima do peso e precisa emagrecer, não tem indicação para fazer lipo. O procedimento não ajuda a emagrecer e só está recomendado para pessoas com peso adequado e estável e em bom estado de saúde, mas que mesmo assim têm gordura localizada, como na região abdominal e flancos; Enquanto a lipoaspiração remove o excesso de gordura em determinadas partes do corpo, a perda de peso geralmente ocorre no corpo todo, inclusive na gordura intra abdominal. Existem algumas variações de tipos de lipoaspiração, mas de forma geral, o excesso de gordura é aspirado através de cânulas metálicas e uma máquina que produz sucção. A gordura coletada pode ser descartada ou processada e depositada em determinadas áreas corporais, técnica chamada de lipoenxertia, para aumentar o volume e harmonizar as curvas naturais do corpo; A lipoaspiração não remove a gordura visceral, entre os órgãos abdominais, pois só atinge a gordura logo abaixo da pele, a subcutânea. Nesse caso, a perda de peso é a única maneira de reduzir a gordura visceral, que é a mais perigosa para a saúde.