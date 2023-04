Hipertensão arterial: cinco hábitos para prevenir ou controlar

A hipertensão arterial é uma doença multifatorial, ou seja, vários fatores causam seu desenvolvimento (foto: Thomas H./Pixabay )





Apesar de não haver uma cura definitiva para a doença, existe controle, principalmente com mudanças no estilo de vida.



Por isso, listamos algumas medidas que devem ser tomadas tanto para prevenir quanto para tratar a hipertensão:

1 - Controle da ingestão de sódio

Diminua o sal da alimentação e evite temperos prontos, molho de soja, refrigerante, alimentos ultra processados, embutidos e enlatados. Todos esses alimentos têm muito sódio, que aumenta a pressão arterial.

2 - Combater a obesidade

Estar acima do peso também aumenta a pressão. Este é um dos fatores modificáveis, porque depende de dieta, exercício físico e, quando necessário, uso de medicamentos específicos.

3 - Sair do sedentarismo

A falta de exercício físico também pode causar hipertensão. Dê preferência a atividades constantes, mesmo que por um período menor. Por exemplo, 30 min de atividade física diária valem mais do que 1h30 apenas uma vez por semana.

A correria do dia a dia, o estresse do trabalho ou familiar é uma das principais causas para piorar a hipertensão. Portanto, defina prioridades, durma bem e tranquilize a mente.

5 - Abandonar o tabagismo

O cigarro sozinho pode não ser causa direta da hipertensão, mas ele aumenta muito mais o risco de AVC e Infarto Agudo do Miocárdio. Um hipertenso que para de fumar diminui muito o risco de doenças associadas à hipertensão.

No Brasil, cerca de 388 pessoas morrem por dia por causa da hipertensão arterial. Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), mais de 38 milhões de brasileiros sofrem com o problema e o grande perigo é que esta é uma doença silenciosa, pois a maioria dos pacientes não apresenta sintomas.