Conheça os benefícios da termoterapia

Aplicações de calor e de frio com fins terapêuticos são aliados no tratamento de lesões e no alívio dos sinais inflamatórios (foto: Mercur/Divulgação) As aplicações de calor e de frio com fins terapêuticos são grandes aliados no tratamento de lesões e no alívio dos sinais inflamatórios como dor e inchaço. Sua aplicação é feita principalmente por meio das, popularmente conhecidas, bolsas de gelo ou de água quente. Porém, como saber quando utilizar cada uma delas e como escolher o tipo ideal para cada situação?









Caroline Wagner ressalta que existem acessórios que podem fazer a diferença no uso. "Há cintas que facilitam a fixação das bolsas, sendo ótimas aliadas na praticidade, conforto e eficácia. Elas permitem que o usuário faça suas atividades diárias ao mesmo tempo em que aplica a termoterapia, além de conservar a temperatura da bolsa térmica por mais tempo".

Quando aplicar frio

A utilização do frio na termoterapia ocorre quando houver sinais inflamatórios agudos como dor, inchaço, febre local, vermelhidão ou hematomas e perda de movimento. Entre as principais situações em que é utilizada estão:





Pancada: a mais tradicional das aplicações da compressa fria é em situações de trauma, queda ou pancada. Com o gelo combinado ao tratamento, a recuperação acelera;

a mais tradicional das aplicações da compressa fria é em situações de trauma, queda ou pancada. Com o gelo combinado ao tratamento, a recuperação acelera; Dor de dente: resfriar a região da bochecha após procedimentos odontológicos reduz o inchaço. É importante utilizar sempre uma proteção na pele, como uma toalha, por exemplo, em caso de usar bolsa de gelo;

resfriar a região da bochecha após procedimentos odontológicos reduz o inchaço. É importante utilizar sempre uma proteção na pele, como uma toalha, por exemplo, em caso de usar bolsa de gelo; Depois do exercício: após exagerar na academia, uma compressa fria pode afastar o risco de lesões. A ação contém o processo inflamatório inicial e acelera a cicatrização das microlesões.

Quando aplicar calor

O calor, por sua vez, deve ser reservado para lesões crônicas, aquelas que estão presentes há mais tempo e que, em geral, manifestam-se apenas pela dor e dificuldade de movimento. Seu uso se dá principalmente nas situações elencadas abaixo:





Dor nas costas e torcicolo: se a sensação é de travamento, o calor ajuda a soltar os músculos. Nessas regiões em que é mais comum o acúmulo de tensão, o leve aquecimento já traz alívio.

se a sensação é de travamento, o calor ajuda a soltar os músculos. Nessas regiões em que é mais comum o acúmulo de tensão, o leve aquecimento já traz alívio. Cólicas menstruais e no bebê: a cólica é resultante da tensão muscular da parede abdominal (músculos abdominais), que quando tensos causam dor (como em qualquer outra parte do corpo). O calor irá relaxar os músculos e aliviar a tensão local, reduzindo a dor. É imprescindível verificar se a temperatura da bolsa térmica está adequada antes de colocá-la sobre a barriga.

a cólica é resultante da tensão muscular da parede abdominal (músculos abdominais), que quando tensos causam dor (como em qualquer outra parte do corpo). O calor irá relaxar os músculos e aliviar a tensão local, reduzindo a dor. É imprescindível verificar se a temperatura da bolsa térmica está adequada antes de colocá-la sobre a barriga. Antes do exercício: um calorzinho pré-treino relaxa a musculatura a ponto de aumentar a mobilidade, a flexibilidade muscular e facilitar o alongamento. É nisso que os atletas investem, principalmente no inverno. Assim, a chance de lesão durante a prática esportiva também diminui.

Bolsa para água quente (foto: Mercur/Divulgação)

Existem diversas opções de bolsas térmicas e seu uso varia de acordo com as necessidades e preferências de cada consumidor. Abaixo, confira as principais informações e diferenciais de cada bolsa térmica. E lembre-se de sempre seguir as instruções de uso presente nas embalagens e de conferir a temperatura antes de oferecer qualquer tipo de bolsa, quente ou fria, principalmente, para idosos ou crianças.





1 - Bolsa térmica natural

A indicação principal é para aplicação de calor, mas a aplicação de frio também é uma possibilidade.

Feita com caroço de açaí e algodão orgânicos e agroecológicos, é ideal para quem prioriza a compra de itens com menos impactos sociais e ambientais, além de fortalecer sua cadeia produtiva. É possível deitar sobre ela, sem oferecer nenhum risco de vazamento.

Para aplicação de calor, pode ser aquecida no micro-ondas ou no forno elétrico. Para aplicação de frio, deve ser colocada no freezer protegendo o produto da umidade

Está disponível em três modelos: pequena, grande e cervical.





2 - Bolsa para água quente

Utilizada para aplicação de calor. É fabricada em borracha, tem textura exclusiva, com aletas (ranhuras) que aumentam a difusão do calor, proporcionando temperatura diferente em cada lado da Bolsa.

Para maior segurança, as bordas são reforçadas e o bocal é grande e firme, o que facilita a colocação da água quente.

Disponível em três tamanhos (pequena, média e grande) e em duas cores (bordô e lilás).

Para utilizá-la, basta colocar tês porções de água fervente para uma de água fria. É importante seguir todas as orientações descritas na bolsa para evitar acidentes.

Orienta-se que seja utilizada envolta em uma toalha, evitando o contato direto com a pele.

A versão da bolsa para água quente com capa protetora dispensa o uso da toalha, oferecendo segurança para a pele durante o uso. A capa é feita com tecido macio, resistente e lavável.

3 - Bolsa térmica gel

Utilizada para aplicação de frio ou calor terapêuticos.

Molda-se perfeitamente ao corpo e não congela, mesmo quando mantida constantemente no freezer.

É reutilizável, podendo ser resfriada no freezer e aquecida no micro-ondas ou na água quente.

Está disponível em três tamanhos: pequeno, médio e grande. Além disso, conta com uma versão para aplicação nos ombros e uma versão infantil.

Orienta-se que seja utilizada envolta em uma toalha, evitando o contato direto com a pele.

Uma cinta especial pode ser comprada como acessório que permite uma melhor aplicação em membros e articulações e para costas e ombros. Além disso, permite a livre movimentação e a realização de atividades.

4 - Bolsa flexível para gelo