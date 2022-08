Massagem relaxante diminui estresse e ansiedade: entenda seus benefícios

Massagens relaxantes, além de acalmar o corpo e a mente, auxiliam no tratamento de diversas doenças (foto: Jürgen Rübig/ Pixabay ) Em um mundo cada vez mais acelerado, com crises políticas, econômicas e sanitárias, as pessoas ficam mais propensas ao estresse, ansiedade, cansaço físico e mental. Os remédios e tratamentos clínicos tornam-se opções acessíveis à maioria dos cidadãos. Mas, o que poucos sabem e deixam de investir é no benefício das massagens relaxantes, que além de acalmar o corpo e a mente, auxiliam também no tratamento de diversas doenças.





Massagem no lugar de remédio









E neste contexto, uma massagem de apenas 10 minutos de duração é capaz, por exemplo, de diminuir a inflamação nos músculos sem a utilização de remédios, conforme constatado por pesquisadores da Universidade de McMaster, no Canadá. Isso ocorre porque, segundo a massaterapeuta Patrícia Oliveira, artista da Singu, app de beleza e bem-estar, a técnica manual não é invasiva e não causa efeitos colaterais, como os remédios.

“Durante uma sessão de massagem ocorre a liberação natural dos hormônios do bem-estar (melatonina, endorfina, serotonina e dopamina), responsáveis por diversas funções vitais, como o sono , apetite, alegria e felicidade. A massagem atua também na melhora da circulação sanguínea e linfática, eliminando toxinas e contribui com o funcionamento do intestino e a nutrição da pele”, explica a especialista.









As pessoas, segundo Patrícia Oliveira, podem obter esses resultados com massagens de 30 a 40 minutos, uma vez na semana. A técnica, no entanto, é contra indicada às gestantes, que devem se submeter ao procedimento apenas sob liberação médica.



Para aqueles que têm uma rotina agitada e de muitos afazeres, uma sessão de massagem de 30 minutos é suficiente para auxiliar a liberação de todas as substâncias benéficas ao corpo (foto: Ryan Hoyme/Pixabay )





Pensando na qualidade de vida e bem-estar, a massaterapeuta listou abaixo os principais benefícios da massagem relaxante. Confira.





1 - Por que a massagem?

A massagem pode melhorar consideravelmente a qualidade de vida de uma pessoa por meio de mecanismos fisiológicos. A técnica provoca analgesia, que reduz ou elimina a dor, deixando a pessoa menos agitada e ansiosa. O corpo libera também serotonina e endorfina, que combatem diretamente incômodos físicos, ajuda com a sensação de bem-estar e melhoram o humor. O estresse, também reduzido com a massagem, pode gerar insônia, irritabilidade e ansiedade.

2 - Apenas 30 minutinhos!

Para aqueles que têm uma rotina agitada e de muitos afazeres, uma sessão de massagem de 30 minutos é suficiente para auxiliar a liberação de todas as substâncias benéficas acima citadas. Uma sessão a cada semana pode ser o bastante dependendo dos sintomas de cada pessoa.

3 - Menos medicamentos

Além de ser um procedimento alternativo, sem o uso de medicamentos, a massagem não gera efeitos colaterais, fator determinante para investir neste tipo de solução. Quando não houver indicação médica, é claro, é possível dispensar os medicamentos em determinados casos, de origem muscular, causadas por estresse, ansiedade, fibromialgia, cefaleias de origem tensional, dentre outros.





4 - Previne doenças

Atualmente, existem diversas técnicas e tipos de massagem que podem ajudar na prevenção e redução de sintomas causados por algumas doenças já citadas, e como enxaqueca, depressão e ansiedade e contribui também com o sistema imunológico. É importante ressaltar que, mesmo com a massagem, é preciso passar por avaliação médica e seguir as orientações específicas para cada pessoa.