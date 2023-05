Medicina integrativa pode alinhar autocuidado e prazer durante emagrecimento, comenta especialista

683

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), há no mundo mais de um bilhão de pessoas obesas. Desse total, 650 milhões são adultos, 340 milhões são adolescentes e 39 milhões são crianças. Os dados são de 2022. Considerada uma doença, a obesidade pode ser revertida, mas requer uma mudança de hábitos. Considerada um problema de Saúde Pública, a obesidade pode, inclusive, ocasionar em outras doenças. Para superá-la, é necessária uma rotina com novos hábitos.





"Como observado pelo pesquisador Prochaska, nesse estágio, chamado de 'contemplação', o indivíduo sabe da necessidade, porém ainda não alcançou a força interna que o impulsiona para a mudança concreta, sólida e duradoura. Muitos começam dietas rigorosas, treinos exagerados e desistem rapidamente. O autocuidado precisa ser integral e motivado pelo prazer. Assim como o próprio comer, cuidar-se pode ser tão ou mais satisfatório, quando os limites pessoais são respeitados", comentou.

"Começar com uma atividade física prazerosa e, depois de algumas semanas, preferir alimentos mais saudáveis pode ajudar a construir novas referências internas de prazer. Isso torna a transição para um nutricionista e um profissional de educação física mais suave, pois, o corpo já está em movimento e os hábitos mais saudáveis. O querer mudar torna-se mais claro, seus benefícios começam tornarem-se visíveis e a manutenção do peso fica mais leve", acrescentou.

Questionado sobre como a medicina integrativa pode tornar mais calmo o processo de emagrecimento, Luís Henrique de Oliveira pontua que a prática reforça como o autocuidado tem pilares essenciais. Ele explica que a saúde e o bem-estar são consequências naturais, e algumas práticas de conexão entre corpo e mente, como a meditação, podem ser aliadas da manutenção de peso.





"Estresse e obesidade já são correlacionados há muito tempo, e o seu manejo torna-se essencial para que a comida não seja uma compensação para questões emocionais. Em alguns estudos de revisão sistemática, também foi observado que atividades físicas diversas são mais benéficas para o corpo que uma única atividade. E qual a melhor atividade física para emagrecer ? A que você sentir mais prazer. E a melhor dieta? Aquela que você consegue manter por mais tempo. O simples e o básico sempre funcionam mais", aconselhou.

Luis reforça ainda que não apenas pessoas acima do peso podem ter problemas de saúde, mas aquelas que são magras também devem estar atentas aos cuidados com o corpo. De acordo com o especialista, o autocuidado não deve ser encarado como algo optativo, e sim como uma forma de demonstração de amor próprio, para uma vida mais leve, integralmente. Porém, é necessário dar uma atenção especial ao sobrepeso, porque, além de causar prejuízos para a saúde, pode até mesmo afetar a rotina.