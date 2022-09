Primavera: conheça óleos essenciais indicados para renovar ciclos

Os óleos essenciais estimulam o corpo e mente a trabalhar em equilíbrio e consonância (foto: Freepik/Divulgação)

A chegada da primavera é um convite para renovar as energias e nos inspira a apreciar e desfrutar da natureza através de sua beleza particular e do aroma das flores, que deixam qualquer ambiente mais alegre e colorido. A energia de cada estação do ano pode ser melhor aproveitada com o auxílio de óleos essenciais e para celebrar a primavera, nada melhor do que estimular corpo e mente a trabalhar em equilíbrio e consonância com o poder na natureza a nosso favor.

Para Fábián Laszlo, os óleos essenciais são indicados de acordo com a necessidade de cada pessoa, proporcionando bem-estar físico e mental a medida em que são administrados.

Fábián Laszlo, criador do grupo Laszlo (foto: Ana Colla/Divulgação)

"A primavera simboliza o renascimento, novos ciclos e abundância. Seu corpo, mente, coração e espírito ficam energizados e motivados e transformam seus pensamentos em ação", afirma.

Os estímulos que os óleos proporcionam geram efeitos calmante, que combatem situações de estresse e ansiedade, ajudam no relaxamento e no bem-estar geral. Existem diversas formas de empregar a aromaterapia no dia a dia, como por exemplo, com o auxílio de um difusor elétrico ou difusor com vela, ambos com recipiente para pingar as gotas do óleo. A medida que o calor vai aquecendo o difusor, o aroma se espalha perfumando o ambiente e agindo de forma terapêutica no organismo da pessoa.

Confira os óleos mais indicados para usar durante a primavera e aproveite para estimular corpo e mente a trabalharem em harmonia:

Lavanda

Auxilia no relaxamento, na qualidade do sono e no combate à depressão. Também pode ser utilizado para combater dor de cabeça.

Gerânio

Auxilia nos sintomas menstruais e também da menopausa. Conhecido como o óleo da coragem, o gerânio também estimula na tomada de decisões.

Rosa

Antidepressivo e calmante, este óleo trabalha as emoções através do chackra cardíaco. Reduz a ansiedade e estimula a autoconfiança.

Jasmim

Antidepressivo que age direto no sistema nervoso central, auxiliando também na elevação da autoestima.

Flor de laranjeira

Este é um dos óleos mais indicados no combate a ansiedade e também um forte agente para quem possui insônia. É indicado para relaxar a mente, em especial das pessoas que não conseguem se desligar da rotina de tarefas e do estresse do dia a dia.

Chocolates com sabor de flores refrescam e proporcionam experiência única

Desde que fundou o Therra Alimentos, o grupo Laszlo sempre buscou aliar o sabor com as emoções. Os óleos essenciais utilizados na gastronomia transformam a experiência gastronômica em um evento singular, onde não aguçam apenas o paladar, mas promovem sensações únicas proporcionadas através de sabores improváveis. Já imaginou qual é o sabor de um chocolate de lavanda ou rosas? Trazer para o paladar aquilo que só conhecemos através do olfato é abrir os horizontes da culinária com sofisticação e propósito, pois os benefícios dos óleos essenciais também podem ser aproveitados por meio dos alimentos promovendo efeitos psicoaromaterapêuticos para além do paladar.