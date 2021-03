Óleos essenciais refrescam e protegem a pele dos raios solares no verão

(foto: Grupo Laszlo/Divulgação)

Os chamados óleos essenciais, extraídos de plantas aromáticas, e que servem de matéria-prima para as indústrias cosmética e farmacêutica, se transformam em grandes aliados na estação mais quente do ano. Seja em diluições com álcool, seja em difusores, algumas essências podem agir como refrescantes, repelentes e até mesmo potencializadores de proteção contra os raios ultravioleta.

As essências têm propriedades específicas capazes de contribuir para o bem-estar e energia corporal, como destaca o aromatólogo Fábián Laszlo, CEO do laboratório de produtos de aromaterapia Laszlo. “No verão, pode-se utilizar óleos essenciais considerados como óleos refrescantes, como é o caso do alecrim, da hortelã-pimenta e do eucalipto globulos. Esses óleos podem ser preparados em um borrifador com álcool para uso como refrescante no corpo”, afirma.





06:00 - 08/01/2019 Saiba como se proteger das doenças do verão O especialista recomenda também a aplicação do óleo tea tree, eficaz no tratamento de micoses, que podem ocorrer com frequência maior em pessoas que usam praias e piscinas. O produto pode ser adicionado a cremes ou gel em diluições de 2% a 3%, por exemplo.





Quando o objetivo for o relaxamento do corpo, podem ser usados os óleos de lavanda, bergamota, manjerona e laranja. “São óleos ansiolíticos e podem ser colocados no difusor durante a noite ou em torno de uma ou duas gotinhas embaixo do travesseiro para trazer sensação de relaxamento e bom sono”, afirma Fábián Laszlo.





Nessa estação, surgem também queixas relacionadas a manchas na pele devido à exposição excessiva ao sol e à consequente queima da epiderme. Segundo o aromatólogo, alguns óleos podem ajudar nesses casos. O óleo de hortelã-pimenta é indicado para o clareamento de pele, assim como a essência de hortelã, associada à de lavanda, atua sobre queimaduras de sol, por exemplo, e em situações de pele dolorida e muito quente por causa da insolação.

Nesses casos, Fábián Laszlo sugere uma mistura que considera perfeita: 1% de lavanda, 1% de hortelã-pimenta e creme corporal. “Isso proporciona grande alívio para a pele, pois o óleo de hortelã é muito refrescante e a lavanda é um óleo anti-inflamatório e calmante da pele”, afirma o especialista.





Xô, mosquito





As essênciais têm poder, ainda, de afastar mosquitos e pernilongos durante os dias e as noites quentes do verão. Laszlo chama a atenção para a conhecida citronela, que fornece óleo usado em difusores ou até mergulhada em álcool para ser jogada sobre a pele como repelente.



“Há estudos que apontam o óleo essencial de cravo como mais potente do que o da citronela, na formulação como repelente, e têm-se também resultados positivos usando ylang ylang, gerânio e até o próprio hortelã-pimenta, óleo refrescante. Eles podem ser usados em difusores ou ser misturados a um pouco de álcool para borrifar sobre a pele. Outra opção é usá-los como repelentes, diluídos em creme neutro para passar na epiderme”, diz Laszlo.





Fotoprotetor





Quanto à proteção da pele exposta ao sol, o aromatólogo destaca que o uso do protetor solar pode ser potencializado pela adição de óleos essenciais. “Não temos estudos comparativos tão amplos com o protetor solar. Por isso, se a pessoa quiser agregar até mesmo ao próprio protetor solar alguns óleos, para os quais temos trabalhos desenvolvidos, pode usar, por exemplo, o patchouli, que foi estudado em relação à proteção solar. A manuka também demonstrou potencial. Assim, ganha-se em proteção”, diz Lazslo.







Como usar cada óleo essencial





» Alecrim – verdadeiro para a clareza mental

» Manjericão para manter a concentração

» Limão –siciliano para a objetividade

» Hortelã –pimenta para a vitalidade mental

» Pinheiro ativa a força de vontade

» Canela-do-ceilão promover a autoconfiança

» ravo-da-índia para a motivação

» Ylang-ylang ativa a paixão e o entusiasmo

» Funcho-doce desenvolve perseverança





Fonte: Fábián Laszlo, aromatólogo e CEO da Laszlo