Técnica de respirar por cinco minutos pode ajudar a reduzir ansiedade

(foto: Pixabay)

Um estudo conduzido por cientistas da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, mostrou que técnicas de respiração são ferramentas essenciais para o controle do estresse e o bem-estar. O ato de respirar controladamente apenas cinco minutos por dia pode causar grandes mudanças positivas.A pesquisa foi publicada na revista Cell Reports Medicine no dia 10 de janeiro. Segundo o estudo, um dos maiores benefícios é que a respiração controlada pode trazer resultados mais imediatos, enquanto os efeitos positivos da meditação tendem a demorar mais para aparecer. Um dos principais diferenciadores das técnicas de respiração comuns é a ênfase na duração relativa e na intensidade das inalações versus exalações.A respiração controlada influencia diretamente a frequência respiratória, o que pode causar efeitos calmantes fisiológicos e psicológicos mais imediatos por aumentar o tônus vagal durante a expiração lenta. O estudo apresentou que três diferentes exercícios respiratórios de cinco minutos por dia podem ser mais benéficos para a saúde mental do que do que o mesmo período de meditação mindfulness . Uma das técnicas avaliadas também é usada por militares para manter calma em situações estressantes.Cerca de 114 voluntários participaram dos estudos e avaliaram três técnicas respiratórias. Relataram mudanças no humor e sinais vitais, incluindo frequência cardíaca, frequência respiratória e sono. Aqueles que passaram cinco minutos trabalhando em sua respiração todos os dias mostraram maior alívio do estresse no final do mês, com melhorias diárias em sua saúde mental e fisiológica.Os modos de respiração avaliados foram o "suspiro", caracterizado por respirações profundas seguidas de expirações prolongadas e relativamente mais longas, e que tem sido associado ao alívio psicológico, mudanças nos estados autonômicos e redefinição da frequência respiratória. A "respiração de caixa" ou "respiração tática", por outro lado, é caracterizada por proporções iguais de inspiração e retenção e expiração e tem sido usada por militares para regular o estresse e melhorar o desempenho. A "hiperventilação com retenção" é caracterizada por uma ênfase em inalações de maior duração e intensidade relativamente maior do que as exalações.