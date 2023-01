Você sabe dizer não para relações tóxicas?

Saiba como a comunicação pode impedir que relações tóxicas causem impacto negativo na qualidade de vida (foto: Afif Ramdhasuma/Pixabay ) O termo “relacionamentos abusivos” está em evidência no Brasil. Mas pouco se explica como lançar mão da comunicação para impedir que essas situações do dia a dia, sejam na vida pessoal ou profissional, impactem negativamente na qualidade de vida, não é mesmo? Entenda que um grande aliado na prevenção desses relacionamentos é o senso de valor próprio, consequentemente, não aceitar qualquer tipo de tratamento, buscar defender sua autonomia, autoconhecimento e ter atitudes assertivas para impor barreiras de proteção.





“São como nossos valores e princípios, que precisam ser preenchidos para que nos sintamos bem. Quando falamos de relacionamento, as necessidades por parceria, pertencimento, afeto, amor, segurança psicológica, respeito e cumplicidades são essenciais. Portanto, se você não tem essas necessidades preenchidas, possivelmente está sentido mágoa, tristeza, medo, insegurança e confusão”, ressalta a especialista.

Dicas para se relacionar se adoecer

DICA 1: Observe os sentimentos, eles são mais fáceis de perceber do que as necessidades. Não é um bom sinal, sentir-se confusa e triste com muita frequência.





DICA 2: Conheça suas necessidades. Ter consciência sobre o que é importante para você, a ajudará a criar estratégias saudáveis e eficientes. Se pergunte: 'o que eu preciso, quais são meus valores? Por que estou fazendo ou aceitando isso?'

DICA 3: Você só pode se comunicar se souber onde está a sua barreira de proteção. Você ensina como gosta de ser tratada pelo que aceita, tolera e reforça. É no início dos relacionamentos que devemos mostrar, claramente, toda vez que essa barreira for tocada. Uma grosseria, um olhar agressivo, uma crítica que te coloca para baixo, um tom de voz que não gosta, falar mal das amigas, tentativa de impedir você de sair ou de usar a roupa que quiser, ofensas e por aí vai. Lembre-se: no primeiro sinal de que essa pessoa tocou essa barreira, mesmo que pareça pequeno, comunique. Isso mostra que você se ama, se conhece e que não permite qualquer tratamento.





DICA 4: Seja coerente com seus valores. Se comunicou que não gosta que te xinguem, mas a pessoa faz novamente, pegue sua bolsa, se levante e vá embora. Ao ficar e aceitar desculpas, novamente, estará ensinando que isso é um ciclo. Saia dele.





DICA 5: Invista em você. Leia livros, assista vídeos e faça cursos sobre autocompaixão, inteligência emocional, amor-próprio, autoestima e comunicação não violenta.