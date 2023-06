Otorrinolaringologistas dão dicas para melhorar a respiração nasal

683

A chegada do inverno traz mudanças climáticas e a redução da umidade do ar, fatores que contribuem para desconfortos que afetam a forma de respiração ideal para o organismo. Nessa época, vírus e bactérias se propagam com maior intensidade e a sensação de nariz entupido, denominada pelos médicos como obstrução nasal, bem como o ressecamento das narinas se tornam mais frequentes, forçando a respiração pela boca, um hábito prejudicial à saúde.

O primeiro passo para quem não respira da forma correta ou tem dificuldade de puxar o ar pelo nariz é procurar um otorrinolaringologista para diagnosticar a causa, já que muitas pessoas sofrem com problemas que impactam as vias nasais, como gripes, resfriados, COVID-19 rinite alérgica, sinusite, desvio de septo, pólipos nasais, entre outros.

Vírus, bactérias e alergias

Caso a dificuldade seja por conta de um vírus, como o influenza - causador da gripe - ou rinossinusite bacteriana, o tratamento envolve medicamentos que combatem os sintomas das infecções virais e as bactérias geradoras.





Já se o entrave de respirar pelo nariz tiver causa alérgica, é importante evitar o contato com as substâncias que irritam as vias aéreas, como pólen, poluição, poeira, pelos de animais, fumaça, entre outras partículas.

Caso a obstrução nasal ocorra devido ao desvio de septo, cornetos e/ou adenoide aumentada (popularmente chamados de “carne esponjosa”), a cirurgia pode ser a opção mais indicada.

Cuidados com o nariz

Além da avaliação do especialista para identificação da causa que está prejudicando a respiração correta, alguns cuidados podem ser adotados no dia a dia para melhorar o ciclo respiratório. Um dos principais é a lavagem nasal com soro fisiológico ou solução salina, ao menos uma vez ao dia.



“Essa prática ajuda a remover as secreções e a sujeira que se acumulam no nariz, aliviando a obstrução e outros sintomas de rinites e sinusites. Além disso, esse hábito de higiene também é preventivo para evitar doenças”, explica Dolci.

Umidificar o ambiente, usando umidificadores de ar ou recipientes com água, é indicado pelos especialistas para trazer mais conforto. Além disso, tomar um banho com água quente é outra dica que alivia a irritação das vias respiratórias, pois ajuda a hidratar a região e desobstruí-la.

Hidratação

Manter uma boa hidratação ingerindo de 2 a 3 litros de água, praticar exercícios físicos, não fumar e fazer o controle do ambiente, assegurando que os espaços estejam limpos e arejados, também ajudam na saúde respiratória.

“Respirar pelo nariz é a forma correta e traz benefícios como a melhora do sono, do rendimento físico e mental, da disposição e do equilíbrio emocional. Além disso, também pode prevenir complicações, como infecções respiratórias, apneia do sono, ronco e alterações dentofaciais. Quem tem algum desconforto deve procurar um médico otorrinolaringologista para uma avaliação”, enfatiza Dolci.