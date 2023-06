Jovem encontra brinco perdido há um ano dentro do nariz após raio-x

683

O brinco que estava perdido no nariz de Fernanda. Após a operação, a jovem recebeu o objeto em um recipiente (foto: Reprodução/TikTok)

Fernanda Coquete diz que já desistiu de tentar entender e apenas aceita que aconteceu (foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Coquete, uma brasileira de 28 anos, ficou famosa nas redes sociais ao compartilhar uma incrível história: ela encontrou um brinco que estava procurando há um ano dentro do próprio nariz. A descoberta ocorreu após Fernanda fazer um exame de imagem para a remoção dos sisos. Em conversa com a imprensa, ela revelou que o objeto estava causando necrose na área onde estava alojado.Em 29 de maio deste ano, a produtora artística realizava um raio-x panorâmico antes de extrair os sisos superiores quando os médicos perguntaram se ela tinha tirado todos os brincos e o piercing do nariz. Fernanda, que não tem piercing e já havia removido todos os outros adornos, ficou surpresa com a pergunta.O exame revelou a presença de um objeto estranho na narina direita de Fernanda, localizado entre o septo e a cartilagem. Preocupada, ela procurou seu dentista em busca de explicações. No entanto, ele não conseguiu ajudar e a orientou a procurar um otorrinolaringologista no pronto-socorro.No hospital, o médico de plantão identificou o objeto no nariz de Fernanda e tentou removê-lo, mas estava firmemente preso. A situação causou dor e sangramento, e a única solução foi realizar uma cirurgia de emergência. Fernanda fez uma tomografia no mesmo dia, que confirmou a presença do objeto metálico. Na manhã seguinte, ela passou pela cirurgia para retirar o brinco e parte do septo necrosado.Após a operação, a jovem recebeu o objeto em um recipiente e ficou chocada ao descobrir que se tratava do brinco perdido há um ano. Ela não faz ideia de como o brinco foi parar lá e nunca sentiu desconforto durante todo esse tempo, mesmo tendo contraído Covid.Fernanda compartilhou sua experiência insólita no TikTok de maneira descontraída e, em um vídeo, mostrou que um raio-x feito em 2018, quando extraiu os sisos inferiores, não mostrava nada no nariz. No entanto, em 2023, a situação era diferente. Ela brincou no vídeo, dizendo que não tinha desculpa de ser uma criança que colocou um objeto no nariz, já que era a Fernanda adulta que cometeu essa 'bizarrice'.Mesmo após a recuperação da cirurgia, ela não notou diferenças no nariz, já que o objeto nunca a incomodou. A única questão que permanece sem resposta é como o brinco foi parar lá. No vídeo, Fernanda especula que pode ter aspirado o objeto enquanto dormia, mas admite à imprensa que já desistiu de tentar entender e apenas aceita que aconteceu.