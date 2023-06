Medicamentos gratuitos para beneficiários do Bolsa Família, anuncia governo

683

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relançou o programa de acesso a medicamentos em um evento na cidade do Recife, em Pernambuco (foto: Ricardo Stuckert/PR) O governo federal informou que os participantes do programa Bolsa Família terão acesso gratuito aos 40 medicamentos da lista atual do Farmácia Popular. Atualmente, os remédios disponíveis no programa estão divididos em duas categorias: uma com acesso gratuito e outra com desconto de 50%. Essa divisão inclui medicamentos para doenças como glaucoma e Parkinson, além de anticoncepcionais.





A medida visa facilitar o acesso a tratamentos médicos e melhorar a qualidade de vida dos participantes do programa, que inclui famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. A lista atual do Farmácia Popular conta com medicamentos para diversas condições de saúde, proporcionando maior assistência à população mais vulnerável.