Saber lidar de forma amorosa com as pessoas que sofrem de Alzheimer é fundamental para o bem-estar do paciente Gerd Altmann/Pixabay

De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil são aproximadamente 1,2 milhão de pessoas com a doença de Alzheimer. No mundo, a estimativa é de 35,6 milhões de pacientes.





Como cuidar das pessoas de forma humanizada? O livro Mantenha vivo o amor enquanto as memórias se apagam destaca a importância da conexão emocional para ajudar no tratamento desse transtorno, enumerando cinco linguagens do amor para auxilia nesse cuidado.



Saber lidar de forma amorosa com as pessoas que sofrem de Alzheimer é fundamental para o bem-estar do paciente e do cuidador. Por isso, ao pensar naqueles que acompanham de perto o diagnóstico e o desenvolvimento da doença, o médico especialista em saúde mental Edward G. Shaw, em conjunto com o conselheiro conjugal Gary Chapman e a mestre no campo de educação em saúde, Deborah Barr, lançam pela Mundo Cristão o livro Mantenha vivo o amor enquanto as memórias se apagam.





Nessa obra multidisciplinar, os autores compartilham experiências reais, além de apresentar conselhos práticos para os cônjuges, familiares, cuidadores e profissionais de saúde envolvidos no zelo de portadores do Alzheimer e outras doenças neuropsiquiátricas. Ao longo dos capítulos, Chapman também soma o conteúdo ao apresentar como os conceitos das cinco linguagens do amor podem ajudar os leitores a enfrentar a demência: mantendo uma conexão saudável e carinhosa com os pacientes sempre que fizer atos de bondade, quando usar palavras de afirmação, por meio de toque físico, presentes, entre outros.





Confira abaixo alguns desses exemplos que podem ser aplicados no cuidado diário de quem sofre do transtorno neurodegenerativo progressivo. E saiba como dizer "eu te amo" também por meio de atitudes:

Atos de bondade e de serviços: olhe nos olhos da pessoa enquanto fala com você, sem se importar com o que ela diz ou como diz. Também inclua a pessoa nas conversas - em vez de falar sobre ela, como se não estivesse presente;