A vacinação pode reduzir o risco de desenvolver a doença de Alzheimer, uma das formas mais comuns de demência LuAnn Hunt / Pixabay

O que é a doença de Alzheimer?

Antes de mergulharmos na relação com a vacinação, vamos entender o que é a doença de Alzheimer. Trata-se de uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta a memória, o pensamento e o comportamento. Caracterizada por depósitos de substâncias no cérebro e desequilíbrios químicos, a doença de Alzheimer é uma das principais causas de demência em todo o mundo. Com o envelhecimento da população, o impacto dessa doença tem se tornado cada vez mais relevante. A importância da vacinação na prevenção de doenças

“A vacinação é uma das maiores conquistas da medicina moderna. Ela permite que nosso sistema imunológico se prepare e desenvolva defesas contra agentes infecciosos, prevenindo o surgimento de doenças graves. As vacinas atuam estimulando nosso sistema imunológico a reconhecer e combater especificamente os patógenos que causam doenças, como bactérias e vírus”, destaca Marco César Roque.

Médica Marcela Rodrigues alerta para que não ninguém subestime o poder da vacinação e faça sua parte, proteja-se e ajude a construir uma comunidade mais saudável



Marcela Rodrigues explica que, ao recebermos uma vacina, nosso corpo produz uma resposta imunológica, gerando anticorpos que nos protegem contra futuras infecções. Dessa forma, a vacinação não apenas reduz as chances de contrairmos doenças infecciosas, mas também contribui para a proteção coletiva, evitando a disseminação desses agentes patogênicos na comunidade.

A relação entre vacinação e doença de Alzheimer

A relação entre vacinação e doença de Alzheimer despertou o interesse de pesquisadores em todo o mundo. Estudos têm explorado a possibilidade de que a imunização contra certas doenças infecciosas possa ter um efeito protetor contra o desenvolvimento da doença de Alzheimer.

Pesquisadores da Universidade do Texas conduziram uma análise abrangente, examinando dados de vacinação e incidência de demência em um grande grupo de adultos. Os resultados foram surpreendentes: os adultos que estavam em dia com a vacinação, especialmente contra tétano e difteria, apresentaram uma redução significativa de 30% na incidência da doença de Alzheimer em comparação com aqueles que não receberam a vacina. Além disso, a vacina contra herpes-zóster mostrou uma redução de 27% no risco de desenvolvimento da doença.

Mas como a vacinação pode estar relacionada à doença de Alzheimer?

Existem algumas teorias que sugerem que processos inflamatórios crônicos no cérebro, que são base patológica da doença de Alzheimer, podem ser influenciados pela imunidade das pessoas. As vacinas, ao estimularem uma resposta imunológica adequada, podem ajudar a modular esses processos inflamatórios, reduzindo o risco de desenvolvimento da doença.



A importância de estar em dia com a vacinação

Esses resultados evidenciam a importância de estar em dia com a vacinação, não apenas para prevenir doenças infecciosas graves, como tétano, difteria, coqueluche, herpes-zóster e pneumonia, mas também como uma medida potencialmente preventiva contra a doença de Alzheimer. A imunidade proporcionada pelas vacinas pode desempenhar um papel crucial na redução dos processos inflamatórios associados à doença e no depósito de substâncias no cérebro característico do Alzheimer.



Marco César Roque comenta que, além disso, a vacinação traz benefícios individuais e coletivos. Ao recebermos as vacinas recomendadas para nossa faixa etária, estamos contribuindo para a proteção de nossa saúde e também para a saúde da comunidade em que vivemos. A imunização em massa cria uma barreira de proteção, reduzindo a circulação de agentes patogênicos e protegendo aqueles que são mais vulneráveis, como idosos e pessoas com sistemas imunológicos comprometidos.

Dicas para garantir uma vacinação adequada

A fim de garantir uma vacinação adequada e desfrutar dos potenciais benefícios na prevenção de doenças e redução do risco de Alzheimer, aqui estão algumas dicas úteis:

Mantenha-se informado: Esteja ciente das vacinas recomendadas para sua faixa etária e converse com seu médico sobre as opções disponíveis. Mantenha-se atualizado sobre as últimas informações e orientações. Cumpra o calendário de vacinação: Siga rigorosamente o calendário de vacinação recomendado pelas autoridades de saúde. Certifique-se de receber as doses de reforço necessárias para manter sua imunidade ao longo do tempo. Esteja atento às vacinas específicas para idosos: Além das vacinas regulares, existem vacinas direcionadas especificamente para idosos, como a vacina contra herpes-zóster e a vacina pneumocócica. Consulte seu médico para saber se você pode se beneficiar delas. Mantenha registros atualizados: Mantenha um registro atualizado de suas vacinas para facilitar o acompanhamento e garantir que você esteja em dia com as doses recomendadas. Promova a conscientização: Compartilhe informações sobre a importância da vacinação com sua família, amigos e comunidade. Contribua para a conscientização sobre a prevenção de doenças e o impacto positivo da imunização.