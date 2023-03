Tecnologia é eficaz no tratamento do melasma e outras condições pigmentares

(foto: Pixabay)





Uma tecnologia médica tem se mostrado bastante eficaz no tratamento do melasma e outras condições pigmentares da pele, inclusive evitando o tão temido efeito rebote. Este laser tem sido considerado uma das tecnologias estéticas mais inovadoras do mundo.





Seu funcionamento baseia-se na tecnologia ASP (Adaptive Structured Pulse) que, com um pulso de luz adaptativo e estruturado, possibilita que os pigmentos da pele sejam quebrados em partículas menores, tornando sua eliminação mais fácil e fazendo com que mesmo manchas maiores e de difícil eliminação possam ser tratadas com resultados positivos e menos efeitos colaterais.





O Fotona Starwalker tem um sistema multifuncional e combina quatro distintos comprimentos de onda, resultando em 14 diferentes modos de pulsos. Dessa forma, a precisão para tratar as manchas como as do melasma, por exemplo, tem benefícios extras.





Além disso, um pulso especial - laser frio que não atua pelo calor - minimiza o efeito rebote. Ele forma pequenas bolhas de ar dentro da pele que vão eliminar o pigmento e estimular a produção de colágeno. Quando utilizados em conjunto, determinados tipos de pulsos tratam também os componentes vascular e inflamatório das manchas. Paralelamente, a tecnologia promove microperfurações delicadas e precisas na pele, gerando importantes melhoras da textura e tratando, ao mesmo tempo, rugas e cicatrizes de acne





O procedimento pode ser associado ainda à aplicação tópica de medicamentos, possibilitando a entrega de ativos clareadores e anti-inflamatórios logo após o procedimento. Normalmente, são realizadas de quatro a seis sessões, uma vez por mês.





Não é preciso anestesia para a realização dos procedimentos e, já na primeira ou segunda sessão, é possível ver os resultados do tratamento. Ele não é apenas um clareamento, mas sim um tratamento com resultados a longo prazo e, geralmente, após seis sessões num período de 12 meses, as manchas não voltam na mesma intensidade.





Mas em que casos ele é eficaz? Qualquer tipo de manchas?





Por ser minimamente invasivo, esse laser tem muitas funcionalidades, podendo ser indicado para o tratamento de manchas de diversos tipos, inclusive de difícil tratamento, como o melasma, além de olheiras, rosácea, rugas, poros abertos, cicatrizes de acne, vasos faciais e até mesmo o rejuvenescimento geral da pele e remoção de tatuagem.





Vale lembrar que é essencial consultar o dermatologista de confiança para que seja planejado o melhor protocolo de tratamento para cada condição de pele.





Efeitos colaterais





Não há efeitos colaterais caso seja realizado por profissional devidamente capacitado com a finalidade adequada. O procedimento pode ser contraindicado para alguns grupos; portadores de doenças crônicas descontroladas e portadores de marca-passo

PALAVRA DE ESPECIALISTA

(foto: Fabricio Halchuk)

Lucas Miranda





Quais são os principais procedimentos estéticos realizados atualmente? São diferentes para homens e mulheres?





Além dos tratamentos tecnológicos a laser, como a tecnologia acima descrita, também são muito procurados procedimentos como aplicações de ácido hialurônico (preenchedor biocompatível), toxina botulínica e bioestimuladores de colágeno, além de tecnologias baseadas em radiofrequência e microagulhamento com microinfusão de medicamentos, tudo depende do objetivo e da condição de pele individualmente. Os preenchedores promovem a reestruturação facial em regiões de perda de volume, comum com o passar dos anos. A toxina botulínica geralmente é utilizada para prevenir ou tratar rugas (marcas de expressão), também podendo ser utilizada na prevenção da queda facial (Botox Nefertite) e até para tratar hiperidrose (excesso de suor) ou para auxiliar no tratamento do bruxismo. Os bioestimuladores de colágeno, como o próprio nome diz, atuam estimulando a síntese de colágeno pelo corpo, de dentro para fora. Enquanto as tecnologias de radiofrequência e microagulhamento com infusão de medicamentos têm aplicações diversas, como o tratamento a cicatrizes de acne, estímulo à produção de colágeno, melhora do aspecto dos poros etc.





Também há uma grande demanda para tratamentos da gordura localizada ou para estimular a tonificação muscular, tecnologias como:





Equipamentos não invasivo para modelar o corpo que gera um campo indutivo eletromagnético para contrações musculares direcionadas na área a ser tratada, ajudando na definição muscular;

Uma tecnologia específica de radiofrequência que realiza a queima de gordura localizada, trata a flacidez e melhora a celulite. Pode ser usada para tratamentos faciais e corporais;

Um sistema de tratamento que combina radiofrequência com microagulhamento, induzindo a produção de colágeno, e pode ser aplicado para procedimentos corporais ou faciais.

E a harmonização? Por que tem se falado tanto na desarmonização, ou seja, a reversão da harmonização (vide caso recente da Gkay, que reverteu)?





A harmonização facial se popularizou de uns anos para cá e tem gerado muita polêmica. Na verdade, o que chamamos de harmonização facial seria um protocolo de avaliação e tratamento dos sinais de envelhecimento do rosto de forma individualizada, levando em conta aspectos do envelhecimento, como perda de volume facial e marcas de expressão, mas também as proporções e traços individuais de cada face. Com a popularização da harmonização, mais profissionais estão realizando a técnica e, com isso, amplia-se também a quantidade de profissionais pouco qualificados, ou mesmo despreparados. Há também o aspecto da visão profissional individual, que impacta no estilo de trabalho de cada um. Minha visão é de que, quanto mais natural o resultado, melhor. Acredito que os procedimentos devem levar em consideração a individualidade, ressaltando o que cada um tem de belo, e não criando um formato padrão de rosto, boca ou nariz. Esse movimento de "desarmonização" que tem crescido deve-se justamente a um outro movimento anterior de uniformização da beleza, que não enxergo de forma positiva. Exageros e alterações muito bruscas da face em protocolos de harmonização não só resultam numa aparência uniformizada e muitas vezes inestética, como também geram maiores riscos ao paciente.