Estética: O perigo dos procedimentos caseiros

O biomédico Thiago Martins ressalta que, atualmente, existem no mercado inúmeros cosméticos que têm princípios ativos com o intuito de deixar a derme mais bonita e saudável (foto: Jean Assis/divulgação)



É cada vez mais comum vermos, no TikTok, dicas de como mudar o visual gastando pouco e de maneira fácil. São vídeos curtos e populares que mostram usuárias da rede social ensinando o passo a passo de procedimentos estéticos em casa e que prometem resultados tão efetivos quanto aqueles realizados em consultórios e clínicas, por profissionais habilitados e especializados.

A estudante Clarice Paes fez uma esfoliação da pele com café e açúcar, mas a pele acabou ficando mais seca e irritada (foto: Arquivo pessoal )

Mas será que eles realmente funcionam ou trazem mais riscos que benefícios? O Estado de Minas conversou com Thiago Martins, biomédico mineiro, fisioterapeuta dermatofuncional e criador da marca harmonização corporal, para falar mais sobre os cuidados que os usuários devem ter com os conteúdos que surgem como tendência (trends), o que eles podem causar e quais seriam os procedimentos mais indicados para cada caso.

No caso da mandíbula marcada por meio de exercícios em que os usuários do TikTok mordem pequenos objetos de silicone com a intenção de defini-la por meio de hipertrofia, Thiago Martins pondera que fechar a boca com muita força pode trazer prejuízos como o desenvolvimento do bruxismo, já que o músculo da face permanece tensionado por mais tempo.





PREENCHIMENTO

“A sobrecarga constante pode gerar uma osteoartrite na articulação temporomandibular, que é irreparável. Sendo que, atualmente, nós temos preenchedores com ácido hialurônico que trazem resultados muito naturais, seguros e com durabilidade entre 6 e 12 meses.”

Para afinar o rosto de forma natural, inúmeros vídeos na rede social com as hashtags #guashatutorial e #guasharesults exibem o antes e o depois de rostos após a prática por determinado período de tempo.

A Gua sha é uma técnica de massagem facial na qual é usada uma pedra de jade ou de quartzo rosa que estimula a circulação sanguínea.

“Funciona como uma drenagem linfática manual, o que realmente ajuda na redução do inchaço na região que está sendo massageada, mas não consegue alterar o formato do rosto. Para tal, existem técnicas de aplicação de ácido hialurônico em determinadas áreas da face com o MD Codes, que ajudam a rejuvenescer e sustentar o rosto, corrigindo detalhes e trazendo harmonização de acordo com a individualidade e necessidade do paciente.”

Uma outra trend que bombou recentemente foi a do face taping, na qual as tik-tokers colam uma fita adesiva nas laterais do rosto todos os dias à noite, como forma de atenuar rugas ou levantar o olhar. Após alguns dias de uso, de acordo com os vídeos, era possível perceber a testa mais estática. Para o biomédico, a técnica, além de não trazer resultados positivos, pode gerar lesões, irritações e bolhas.

“A melhor forma de paralisar os músculos causadores das rugas de expressão é com a aplicação da toxina botulínica. O efeito do rosto ‘esticado’ pode ser conquistado com a aplicação de bioestimuladores de colágeno e ácido hialurônico.”

Há também o ‘slugging’, que consiste na aplicação de generosas camadas de vaselina no rosto, antes de dormir, uma sugestão para quem tem a pele seca. Teoricamente, a prática faz milagres e deixa a pele brilhante e viscosa, mas, segundo o especialista, o petrolato tem sido apontado na estética como algo prejudicial, e pode obstruir os poros, consequentemente, aumentando cravos, espinhas e a oleosidade da mesma.

Thiago ressalta que, atualmente, existem no mercado, inúmeros cosméticos que têm princípios ativos com o intuito de deixar a derme mais bonita e saudável. “Várias dessas fórmulas possuem moléculas de princípios ativos com partículas muito pequenas capazes de penetrar as camadas mais profundas, o que chamamos de nanotecnologia”, pontua.

Os peelings não ficam para trás nas redes sociais. Eles são feitos a partir de misturas com café, açúcar, comprimidos e outros ingredientes misturados com cremes, óleos ou com produtos comercializados em plataformas de compra. Quando feitos em casa, podem causar alergias e reações adversas em pessoas com peles sensíveis.





INTOXICAÇÃO

“Além disso, o próprio manuseio de ácidos e outras substâncias químicas traz consigo o risco de intoxicação. Para se ter efetividade nesse tipo de procedimento e melhorar o aspecto de rugas, manchas e cicatrizes de acne, a melhor opção é procurar profissionais que estejam aptos a realizá-los.”

A estudante Clarice Paes, de 19 anos, é uma usuária assídua do TikTok, e conta que já realizou procedimentos estéticos sugeridos por outros internautas, como a esfoliação da pele com café e açúcar. Ao contrário dos efeitos positivos citados, ela acabou tendo prejuízos.

No vídeo, a menina mostrava que era para misturar uma colher de açúcar e uma colher de café com um pouco de hidratante. Com o rosto úmido, era para passar a pasta em movimentos circulares, e assim eu fiz. Ela dizia que essa esfoliação na pele deveria ser feita uma vez na semana, mas na primeira vez que testei já vi que não dava certo, pois além de a minha pele ter ficado mais seca do que já era, ela ficou muito sensível, bem vermelha e irritada. O resultado foi eu ter de procurar um especialista para prescrever o que realmente deveria ser usado para melhorar a saúde da minha pele.”





A estudante faz um alerta para as pessoas que acreditam em tudo que veem. “Tive sorte de não ter prejuízos mais sérios, mas não é o que acontece com outras pessoas que fazem o mesmo que eu fiz.”