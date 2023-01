Naturalização vai na contramão da artificialidade em tratamentos estéticos

O ideal com a naturalização, segundo o biomédico, fisioterapeuta dermatofuncional e mestre em medicina estética Thiago Martins, é cuidar da pele (foto: Jean Assis/Divulgação)

Procedimentos para harmonizar a face , muito requisitados nos últimos anos, têm sido alvo de críticas por vários profissionais da área da estética devido à padronização, resultados artificiais e exagerados. A influencer Gkay, por exemplo, apareceu com um visual mais natural depois de ter removido o preenchimento labial e, em publicação nas redes sociais, disse estar se acostumando com a aparência.Esse tipo de situação acende um alerta quando o assunto é o exagero que acontece em procedimentos estéticos. Com a popularização da harmonização, inclusive, veio também o aumento de intercorrências devido à aplicação indevida de preenchedores, do número elevado de mls injetados e da falta de conhecimento da técnica.No caminho contrário, o propósito da naturalização facial é fazer a sustentação dos tecidos da pele para só depois aplicar os preenchedores, como explica o biomédico, fisioterapeuta dermatofuncional e mestre em medicina estética, Thiago Martins."As pessoas gostam do resultado imediato proporcionado pelo ácido hialurônico na pele e do botox , mas esquecem que ele apenas preenche e hidrata regiões que perderam volume ao longo dos anos, pele desidratada ou paralisam determinada região, impedindo o surgimento de rugas estáticas. É fundamental lembrar dos cuidados relacionados à produção de colágeno, já que, à medida que envelhecemos, ele, juntamente com a elastina, diminui, consideravelmente, cerca de 1% ao ano. De nada adianta dar volume à face se ela não estiver firme."O ideal com a naturalização, segundo Thiago, é cuidar da pele, fazendo uma poupança dessa proteína, através de sua estimulação, seja com procedimentos injetáveis ou com tratamentos que consigam "machucar" a pele para, então, fazer com que ela seja obrigada a produzir colágeno e realizar a renovação celular."Com a derme livre de flacidez e com textura e brilho mais saudáveis, nós podemos, posteriormente, fazer uso de outras técnicas com o intuito de dar o toque final naquilo que realmente precisa ou que ficou faltando. A ideia é realizar, com muito bom senso estético, resultados mais belos e naturais e longe dos excessos."É o caso da empresária Renata Tibo, de 28 anos. Ela faz procedimentos estéticos há cinco anos e acredita que a harmonização facial tem padronizado as pessoas e que a naturalidade, sem dúvida, é o melhor caminho para uma pele bonita e saudável. Para isso, ela realiza técnicas como os bioestimuladores de colágeno, além do botox."A ideia é realizar um bom skincare , dar atenção à hidratação e a uma alimentação saudável, ter um sono de qualidade e, de tempos em tempos, fazer uma visita ao meu biomédico para saber se está tudo certo."De acordo com Thiago Martins, o número de sessões ao ano vai depender do tratamento escolhido. "Dentre os principais procedimentos que estimulam a reposição dessa proteína, nós temos o peeling químico, que remove as camadas mais superficiais da pele, sendo uma excelente opção para tratar rugas profundas, olheiras e manchas, o laser de CO2 fracionado, uma técnica que aumenta a firmeza da pele, uma consequência do estímulo das células fibroblásticas da região", esclarece.A radiofrequência também é uma forma de tratamento, que funciona emitindo ondas de calor que aquecem o tecido cutâneo, fazendo com que novas fibras de colágeno sejam produzidas, além da luz intensa pulsada, que tem como característica gerar calor e, através dele, produzir o fotorejuvenescimento e melhorar o aspecto de manchas da pele."Já os bioestimuladores, queridinhos do momento, são uma forma eficaz de melhorar a beleza e saúde da pele, tratando a flacidez", diz Thiago Martins, ressaltando que qualquer técnica deve ser realizada mediante o conhecimento técnico do profissional e de acordo com a necessidade do paciente, de forma individualizada."Vale lembrar que, juntamente com os procedimentos, é fundamental uma mudança no estilo de vida, tais como uma alimentação saudável sono de qualidade , evitar o cigarro , diminuir a ingestão de álcool e praticar atividades físicas para que os resultados sejam realmente efetivos e mais duradouros", conclui.