Minas Gerais tem quase 70 mil crianças de 5 a 10 anos com sobrepeso

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), de 2008 a 2021, a taxa de obesidade infantil no Brasil cresceu 70% (foto: Patrick Fore/Unsplash)









Obesidade infantil afeta também a saúde mental

A obesidade infantil, além de impactar na saúde física, também afeta a saúde mental da criança. “A questão da comparação de peso, da estética. Então, essa criança acaba por se retrair, se excluindo de alguns locais, tendo uma leve depressão. Ela se sente mal por não conseguir acompanhar o coleguinha durante uma brincadeira ou na prática de algum esporte, pois se cansa mais rápido que os demais”, explica a nutricionista.

Michele Arruda pontua que os principais fatores que desencadeiam a obesidade infantil estão atrelados ao estilo de vida da família. “Começa desde a introdução alimentar, com a oferta desde cedo de alimentos ultraprocessados, refrigerantes, doces, gorduras, excesso de sódio. Não há um equilíbrio. O sedentarismo também tem grande influência. Hoje em dia, o percentual de crianças que passam a maior parte do tempo na frente do computador ou celular é grande".

É obrigação dos pais escolherem uma alimentação saudável

Pais e responsáveis têm obrigação de optarem por uma alimentação saudável e não fast food, crianças aprendem com os adultos (foto: Michael Wave/Pixabay )



Por isso, a nutricionista alerta que a família tem de ser o exemplo para a criança, já que os filhos são reflexos dos pais: "Se os pais têm hábitos saudáveis, consequentemente, seus filhos também terão. Durante a compra dos alimentos é primordial que os pais façam as melhores escolhas, sempre optando por alimentos nutritivos, pois isso vai impactar na saúde da criança”.





Michele Arruda ressalta que é importante respeitar a saciedade da criança, pois cada uma deve ser tratada de acordo com suas particularidades. “Há crianças que vão ter mais fome que outras e isso é algo que precisa ser respeitado. Aquele paradigma de antigamente de que criança que repete a comida, ou aquela que é gordinha é mais bonito de se ver precisa ser mudado. O importante é sempre manter uma alimentação balanceada, mesmo que a criança coma pouco, pois se não houver os devidos cuidados essa criança pode ter um risco de vida e um impacto negativo em sua vida adulta”.

Tratamento envolve acompanhamento multidisciplinar

O tratamento da obesidade infantil envolve um acompanhamento multidisciplinar, abordando todos os aspectos que envolvem a saúde da criança. “O nutricionista vai fazer a reeducação alimentar, orientando quanto a troca de alimentos que vão dar mais saciedade. Essa restrição alimentar no início é necessária. A palavra dieta em si assusta, pois muitas pessoas pensam que é passar fome, mas é apenas uma mudança para hábitos alimentares saudáveis que vão ajudar a chegar ao peso ideal. O psicólogo ajuda na questão da saúde mental, já que criança com obesidade tem ansiedade e compulsividade alimentar que precisam ser tratadas", orienta.





Conforme Michele Arruda, é importante também direcionar a criança para um profissional de educação física para estimular o gasto calórico de forma prazerosa: "Atividades físicas tiram a criança do ócio e fazem com que elas não pensem apenas em comer. Por fim, há a atuação do endocrinologista que vai manter os padrões de normalidade dos exames laboratoriais dessa criança, eliminando todos os riscos de saúde”, alerta.



A nutricionista avisa sobre a importância do equilíbrio alimentar: "Se você tem 80% de sua alimentação saudável e 20% envolvendo fast food ou doces, não vai impactar tanto na sua saúde. Mas se ela tem 90% de alimentação errada e 10% de alimentação saudável, isso vai influenciar na sua vida. Então, é preciso organizar esse contexto, para que o futuro da população venha a ter saúde, já que as crianças estão adoecendo mais cedo e a probabilidade de longevidade está diminuindo”.









Segundo dados do relatório público do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde (MS), de 2008 a 2021, a taxa de obesidade infantil no Brasil cresceu 70%. Esse aumento exacerbado também se deve à pandemia da COVID-19, que potencializou os fatores de risco. O estudo mostra que uma em cada 10 crianças de até cinco anos está com o peso acima do ideal (7% com sobrepeso e 3% com obesidade). Só em 2012, cerca de 356 mil crianças, de cinco a 10 anos, foram diagnosticadas com obesidade. Em Minas Gerais, em 2008, foram registradas quase 14 mil (6.34%) crianças com sobrepeso. Já em 2022, o número se aproximou de 70 mil (14%).