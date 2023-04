Dia Mundial da Saúde: como cuidar da pele em cada fase da vida

Aos 20 anos, a pele tem viço, brilho e sustentação, pois está cheia de colágeno (foto: Freepik/Divulgação)





Aos 20 anos

De acordo com Fayruss Costa, aos 20 anos, a pele tem viço, brilho e sustentação, pois está cheia de colágeno. Dessa forma, torna-se necessário lidar apenas com características específicas de cada derme como, por exemplo, a acne, evitando sequelas e cicatrizes futuras. “Outra característica interessante dessa fase é que torna-se necessário o uso de filtro solar e estabelecer uma rotina de skincare. Além dos cuidados em casa, aos 20, é interessante fazer limpezas de pele, se for necessário, e tratamentos mais delicados, como leds, para estimular a renovação celular da pele. Lembrando que qualquer procedimento deve ser avaliado e realizado por um dermatologista”, complementa.

Aos 30 anos

Nessa etapa, a pele começa a sentir os primeiros impactos do envelhecimento, como a perda de elasticidade e hidratação natural (foto: Freepik/Divulgação)



Nessa etapa, a pele começa a sentir os primeiros impactos do envelhecimento, como a perda de elasticidade e hidratação natural. Com isso, as primeiras rugas e linhas de expressão começam a aparecer, sendo necessário iniciar uma rotina de skincare com produtos mais específicos. “Aos 30, é interessante introduzir o uso de cremes anti-idade, esfoliantes suaves para auxiliar na renovação celular e séruns com vitamina C, além dos cuidados com a saúde corporal, como, beber bastante água e se alimentar bem”, explica Fayruss.

Aos 40 anos

A desaceleração da produção de colágeno começa aos 25 anos, sendo assim, aos 40, a pele já perdeu uma quantidade considerável dessa proteína (foto: Freepik/Divulgação)



De acordo com a dermatologista, a desaceleração da produção de colágeno começa aos 25 anos e, sendo assim, aos 40, a pele já perdeu uma quantidade considerável dessa proteína. “Então, é necessário, além do uso obrigatório do filtro solar, utilizar renovadores celulares, como, ácidos, antioxidantes e estimuladores de colágeno, para que auxiliem a pele nesse processo, proporcionando mais qualidade e firmeza”, ressalta a médica.

A partir do 50 anos

A partir dos 50 anos, a pele começa a sofrer com mais intensidade os impactos das alterações hormonais que começaram aos 40, como o da menopausa (foto: Freepik/Divulgação)



A partir dessa idade, a pele começa a sofrer com mais intensidade os impactos das alterações hormonais que começaram aos 40. Processos naturais como a menopausa podem fazer com que a derme fique mais frágil e flácida. Então, para amenizar essas consequências, recomenda-se os renovadores celulares como, por exemplo, ácido retinóico, ácido glicólico, vitamina C e antioxidantes. “Também é recomendado intensificar o uso de estimuladores de colágeno e a hidratação, pois a pele irá se tornar bem mais fina e ressecada”, acrescenta a médica.

Recomendação importante

Sendo um dos cuidados mais abordados atualmente, o uso de filtro solar é, na verdade, o mais importante de todos para manter a saúde da pele: “Se puder utilizar alguma coisa para manter a saúde da pele, é o filtro solar, em todas as idades. Não deixe de utilizá-lo”, finaliza a médica dermatologista.

Comemorado no dia 07 de abril, o Dia Mundial da Saúde é uma data criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para trazer uma reflexão sobre questões sérias relacionadas à saúde e promover conscientização sobre o tema. E, apesar de muito comum ouvir sobre a importância dos cuidados com a saúde como um todo, muitos se esquecem de dar a atenção devida à saúde também da pele, tanto facial como corporal. Assim como outras partes do corpo, a pele também vai modificando suas características ao longo de cada década, o que gera consequências como flacidez, rugas e linhas de expressão. Dessa forma, tornam-se necessários cuidados específicos para ter uma pele saudável, independentemente da idade.