Bolsonaristas fazem campanha para boicotar jogos do Brasil na Copa

Bolsonaristas manifestam na avenida Raja Gabaglia contra o resultado das eleições de 2022 (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) Em 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, um movimento chamado “Não vai ter Copa” tomou as redes sociais, contra a realização do Mundial no país do futebol. Os aderentes ao ato afirmavam, à época, que o alto investimento nos estádios de futebol e no turismo para atrair torcedores de outros países deveria ser entregue às áreas da Educação, Saúde e outras, em prol da população.





Oito anos depois, o movimento continua, mas com outro objetivo. Se, em 2014, a parte da esquerda política organizava o protesto, em 2022, a direita bolsonarista tomou a frente. Para não esvaziar as manifestações em frente aos quartéis contra a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , no pleito deste ano, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) pedem que os manifestantes não acompanhem a Copa do Mundo. Para eles, o momento é de protesto e não de comemoração.









Essa é a torcida pelo nosso BRASIL, não por um trofeu.

DIGA não COPA DO MUNDO. Não vamos perder o foco, e nisso que eles estão apostando. pic.twitter.com/xGkQggBwRy %u2014 Alfredo Luiz Pucciariello (@AlfredoLuizPuc2) November 20, 2022



“Diga não à Copa do Mundo. Copa manipulada, assim como as caixinhas pretas do Brasil. Vem pra ruas, diga sim ao Brasil, vamos salvar nossa pátria, não entregar para bandidos, para uma quadrilha, para um chefe de facção criminosa”, manifestou outra.





Diga não a copa do mundo, copa manipulada, assim como as caixinhas preta do Brasil.

Vem pra ruas, diga sim ao Brasil, vamos salvar nossa pátria, não entregar para bandidos, para uma quadrilha, para um chefe de facção criminosa. %u2014 lucia (@ludias49138144) November 20, 2022







Outro movimento afirma que o “jogo é contra o comunismo”, para encorajar os apoiadores a continuarem na frente dos quartéis e não se deixarem seduzir com as partidas do Brasil na Copa do Mundo.

Leia mais: Copa ou política? Representantes da esquerda vão usar a camisa do Brasil

DIGA NÃO A COPA E VAMOS PRÁ FRENTE DOS QUARTEIS, A LUTA CONTINUA ! pic.twitter.com/bT85dX7G7r %u2014 Dena Brasil - %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 SDV %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@dena_brasil) November 21, 2022







Há também quem considere a Copa do Mundo uma distração. Juntamente com os bolsonaristas, um movimento paralelo mostra pessoas apontando que o Mundial é uma alienação e que os torcedores deveriam se preocupar com outras questões.