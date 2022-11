Lula: grupo de Transição da Saúde se reúne com Marcelo Queiroga

Grupo de Transição da Saúde com o atual ministro da pasta, Marcelo Queiroga (foto: Divulgação) Os integrantes do Grupo de Transição da Saúde do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participaram de uma reunião, nesta quarta-feira (23/11), com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a diretoria da Anvisa, em Brasília, com duração de, aproximadamente, uma hora. Conforme a equipe informou, o objetivo foi cobrar sobre a situação das vacinas, medicamentos, interrupção de serviços e tratamentos e o piso da enfermagem.









Em relação às cobranças feitas pela equipe, o principal ponto cobrado foi em relação ao estoque de vacinas e medicamentos, além do cronograma de entregas. O atual ministro ressaltou que o volume é suficiente para garantir a vacinação até o fim de 2023.





O grupo recebeu informações da pasta, solicitadas anteriormente, por meios oficiais, pelo coordenador da equipe da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. No encontro desta tarde, Queiroga colocou sua equipe à disposição para esclarecimento de dúvidas adicionais sobre o material enviado.



O grupo vai analisar a documentação, juntamente com a que recebeu do Tribunal de Contas da União, e designou duas ex-secretárias-executivas do Ministério da Saúde nos governos do PT para manter a interlocução com a atual Secretária-Executiva da pasta.



Reunião 'proveitosa'



De acordo com o senador Humberto Costa (PT-PE), a reunião foi proveitosa. “Nós colocamos nossa posição da necessidade de termos acesso a todas as informações necessárias para elaboração do relatório. Houve, da parte dele, uma atitude cortês e o compromisso de que todas as informações serão repassadas”, disse, em entrevista coletiva.





“Já temos (uma parte das informações), porque foi enviada para a coordenação geral da transição, e houve uma indicação da parte dele: o secretário executivo para ser uma ponte permanente com o grupo de transição. E há duas pessoas que compõem nosso apoio para fazer essa permuta de informações e busca de dados que interessam à transição”, afirmou.





À noite, o grupo também se reuniu com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems).