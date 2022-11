Gleisi sobre PEC da Transição: 'Não pode ser um soluço'

Gleisi Hoffmann é coordenadora da articulação política da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados )



PEC da Transição

A equipe de Lula apresentou ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que deixa o Auxílio Brasil - que voltará a se chamar Bolsa Família - fora do teto de gastos de forma permanente.



O teto é uma regra que limita as despesas do governo. A PEC da Transição visa permitir que o governo possa gastar além do limite fiscal.



Segundo o governo Lula, os R$ 175 bilhões seriam destinados para viabilizar o pagamento de R$ 600 do programa Bolsa Família, além dos R$ 150 por cada criança de até seis anos.

A presidente do PT Gleisi Hoffmann, coordenadora da articulação política da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a PEC da Transição “não pode ser um soluço”.Em conversa com jornalistas, a deputada pelo Paraná criticou a ideia de deixar os recursos destinados ao Bolsa Família por apenas um ano fora da regra do teto de gastos."Eu acho que a gente tem de ter mais previsibilidade no sentido de sustentabilidade das políticas. Não pode ser um soluço, você faz por um ano e depois renova. Não vamos acabar com a fome, com a miséria, com as crises no país em um ano", disse."Como queremos uma solução política, que passe pela casa da representação do povo, temos a responsabilidade de oferecer uma solução de um pouco mais longo prazo para dar previsibilidade", complementou Gleisi.