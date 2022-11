Randolfe: 'Enquanto a gente trabalha, mau perdedor questiona eleição'

Senador Randolfe Rodrigues faz parte da equipe de transição de Lula (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Tô desde bem cedo trabalhando muito com a equipe de transição para reverter o CAOS arquitetado no Brasil. Enquanto a gente trabalha para garantir que pai, mãe, filhos tenham comida na mesa e não passem fome, ainda tem mal perdedor questionando as urnas. A vá %uD83E%uDD26%uD83C%uDFFB%u200D%u2642%uFE0F! #boratrabalhar %u2014 Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 23, 2022

Integrante da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) comentou as tentativas do Partido Liberal (PL), legenda do presidente Jair Bolsonaro (PL), de questionar o resultado das eleições.“Tô desde bem cedo trabalhando muito com a equipe de transição para reverter o caos arquitetado no Brasil. Enquanto a gente trabalha para garantir que pai, mãe, filhos tenham comida na mesa e não passem fome, ainda tem mau perdedor questionando as urnas”, escreveu Randolfe em desabafo nas redes sociais.Nessa terça-feira (22/11), o PL pediu a anulação de 279.336 urnas no segundo turno. No documento, o partido diz que houve falhas insanáveis que colocaram em risco o resultado da disputa entre Bolsonaro e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).