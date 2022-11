Eduardo Bolsonaro sobre máscara em avião: 'Imbecilidade da Anvisa'

Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, pelo PL (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Estou entrando com PDL para sustar os efeitos desta imbecilidade vinda da ANVISA.



LAI, convocação/convite de dirigentes da ANVISA para a Câmara ou mesmo moção de repúdio em câmaras estaduais e municipais estão no radar. pic.twitter.com/UlYJfbJpMV %u2014 Eduardo Bolsonaro 22.22%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) November 23, 2022

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou ser uma “imbecilidade” a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves. A medida será tomada a partir desta sexta-feira (25/11) em razão do aumento de casos de Covid-19 no país.Via redes sociais, o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou hoje (23/11) que vai apresentar um Projeto de Decreto Legislativo na Câmara para “sustar os efeitos” da decisão da Anvisa, aprovada pela diretoria colegiada na noite desta terça-feira (22/11).“Estou entrando com PDL para sustar os efeitos desta imbecilidade vinda da ANVISA. LAI, convocação/convite de dirigentes da ANVISA para a Câmara ou mesmo moção de repúdio em câmaras estaduais e municipais estão no radar”, disse o parlamentar.O deputado ainda citou a Lei de Acesso à Informação (LAI), a convocação ou convite de dirigentes da Anvisa para a Câmara “ou mesmo moção de repúdio em câmaras estaduais e municipais” para questionar e tentar barrar a ação do órgão de controle sanitário.