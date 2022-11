Janones rebate Secom: 'Vão fornecer informações por bem ou por mal'

Janones usou as redes sociais para rebater pronunciamento da Secom (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Após a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo Bolsonaro (PL) dizer que publicações "desrespeitosas", feitas nas redes sociais por um dos integrantes da transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estão impedindo a realização de reuniões com a equipe do petista, o deputado federal reeleito André Janones (Avante-MG) rebateu o comunicado da pasta.





"SECOM acaba de soltar nota na conta do @govbr, pedindo cordialidade pra que voltem a fornecer dados pra transição! 1ª Não sou cordial com bandido! 2º Vocês vão fornecer informações por bem ou por mal, pois a lei obriga! 3º Colocaremos TODOS vocês na cadeia! Grande dia", escreveu Janones, no Twitter.

Antes da divulgação da nota do governo Bolsonaro, o parlamentar escreveu nas redes sociais que a "quadrilha da Secom" havia faltado a uma reunião com a transição. "E avisa que não vai participar de mais nenhuma reunião com a minha presença", afirmou ainda Janones.