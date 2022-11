Vídeo: Alckmin e Gleisi vibram com gol do Brasil

Alckmin e Gleisi assistem o jogo no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, usando as camisas da Seleção Brasileira. O momento de alegria dos políticos foi compartilhado nas redes sociais (assista no fim).Richarlison abriu o placar para o Brasil aos 17 minutos do segundo tempo, após pegar rebote do goleiro Vanja Milinkovie-Savic em chute de Vinícius Júnior.O atacante revelado no América e atualmente no Tottenham, da Inglaterra, voltou a balançar a rede aos 28, em uma bela finalização de voleio, após cruzamento de Vini Júnior.A vitória por 2 a 0 no Lusail Stadium, no Catar, colocou o Brasil na liderança do Grupo G, com três pontos e dois gols de saldo. A Suíça também somou três pontos com o triunfo por 1 a 0 sobre Camarões.Brasil e Suíça brigam pela ponta da chave na segunda-feira (28/11), às 13h (de Brasília), no Stadium 974, em Doha.