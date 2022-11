Bolsonarista critica Copa: 'Único jogo que importa é o da democracia'

André Porciuncula usou as redes sociais para criticar Copa (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O único jogo que importa é o jogo pela democracia. %u2014 André Porciuncula (@andreporci) November 24, 2022

Tiraram o cara da cadeia. Da Cadeia! %u2014 André Porciuncula (@andreporci) November 24, 2022

Vitória do Brasil na Copa

O "Beabá da Política"

Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok

Enquanto os brasileiros comemoravam e vibraram com o jogo do Brasil contra a Sérvia pela Copa do Mundo, o secretário adjunto da Secretaria Especial da Cultura, André Porciuncula, usou as redes sociais para criticar os jogos.Porciuncula, que é bolsonarista, disse que o único jogo que importa é "pela democracia". Logo após a fala, ele republicou uma postagem feita horas antes, chamando o Lula de ex-presidiário. "Tiraram o cara da cadeia. Da Cadeia!", escreveu.Desde o resultado do segundo turno, em 30 de outubro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) não aceitam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta quinta-feira (24/11), o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, no Lusail Stadium, no Catar, pela estreia no Grupo G da Copa do Mundo. Os dois gols foram marcados pelo atacante Richarlison, revelado no América e hoje no Tottenham, da Inglaterra.A vitória por 2 a 0 colocou o Brasil na liderança do Grupo G, com três pontos e dois gols de saldo. A Suíça também somou três pontos com o triunfo por 1 a 0 sobre Camarões.Brasil e Suíça brigam pela ponta da chave na segunda-feira (28/11), às 13h (de Brasília), no Stadium 974, em Doha.