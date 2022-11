Líder do PT na Câmara: 'Sérvia vai entrar com pedido para anular 2º tempo'

Reginaldo Lopes (PT-MG) assistiu à vitória do Brasil sobre a Sérvia ao lado da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Reprodução Instagram)

Após acompanhar a vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0 junto à equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG), brincou com o pedido do Partido Liberal para anular o resultado de quase de 280 mil urnas no segundo turno da eleição.“A Sérvia vai entrar com pedido na FIFA para anular somente o segundo tempo”, comentou o deputado federal. O placar favorável ao Brasil foi construído na segunda metade do jogo com dois gols do atacante Richarlison, revelado pelo América e atualmente no Tottenham da Inglaterra.No Circuito Cultural Banco do Brasil, em Brasília, Reginaldo Lopes assistiu ao jogo ao lado do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.A vitória por 2 a 0 no Lusail Stadium, no Catar, colocou o Brasil na liderança do Grupo G, com três pontos e dois gols de saldo. A Suíça também somou três pontos com o triunfo por 1 a 0 sobre Camarões.Brasil e Suíça brigam pela ponta da chave na segunda-feira (28/11), às 13h (de Brasília), no Stadium 974, em Doha.