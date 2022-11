Ministro do 'tic tac', Ciro Nogueira está no Catar para ver a Copa

Ciro Nogueira está no Catar para Copa do Mundo (foto: Redes Sociais/Reprodução) Ministro da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira também viajou para o Catar para ver a Copa do Mundo. O filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também está no local.









No Twitter, Ciro havia dito que estava contando os dias para que Lula mostrasse seu “desgoverno”. “Tic, tac, tic, tac”, brincou.



O ministro apareceu em uma foto ao lado do vice-presidente do União Brasil, Antonio Rueda (à direita na foto), no Catar.





Colega de partido do ministro da Casa Civil, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), também foi à sede da Copa do Mundo.