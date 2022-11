Mourão diz que Bolsonaro estava 'meio triste' em evento no sábado

Mourão também comentou a transição, na qual ele avalia que 'está andando' (foto: Redes Sociais/Reprodução)

“A única coisa que eu disse para ele foi que ele devia ir lá com o povo que pedia que se aproximasse”, disse. “Falei pra ele que tinha aquela porção de gente que queria tirar foto com ele e pedi para ele: “vai lá, tira foto com o povo, pô”. Só isso aí. […] Ele estava meio triste”, afirmou Mourão.

Nesta terça, Mourão recebeu o vice-eleito, Geraldo Alckmin (PSB), para um café na vice-Presidência.





“O presidente [Bolsonaro] não participa [efetivamente] da transição… [Ele] recebeu o Alckmin. Deixa para lá. Está bom, está tudo andando. Está tudo tranquilo. Tudo bem”, disse o vice.





O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) disse, nesta terça-feira (29/11), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) "estava meio triste" na cerimônia realizada no sábado na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende. Neste mesmo evento, Bolsonaro foi filmado ignorando Mourão. Esse foi o primeiro evento público ao qual o presidente compareceu após a derrota que sofreu na eleição contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).