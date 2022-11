Bolsonaro ignora Mourão durante evento militar no Rio de Janeiro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o seu vice, Hamilton Mourão (Republicanos), sem resposta durante um evento na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) neste sábado (26/11) em Resende, no Rio de Janeiro. Ambos acampanharam a "Cerimônia de Entrega de Espadas aos Aspirantes a Oficial da Turma Bicentenário da Independência do Brasil".

No vídeo, é possível ver que o senador eleito pelo Rio Grande do Sul tenta falar com Bolsonaro em dois momentos. No primeiro, o presidente se vira, mas fica calado, e, no segundo, ignora Mourão por completo, sem nem mesmo olhar para ele.









Depois do dia 30 de outubro, quando ocorreu o pleito, as outras duas únicas aparições de Bolsonaro tinham sido em um discurso, feito dois dias após o resultado das urnas, e em um vídeo publicado nas suas redes sociais.

Assim como acontece em outros quartéis espalhados pelo Brasil, o local onde vai ser realizado o evento da Aman reúne apoiadores do presidente, que questionam o resultado das urnas e pedem a intervenção das Forças Armadas.