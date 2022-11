Eduardo Bolsonaro no Catar: 'Fui levar pendrive com vídeos sobre Brasil'

Eduardo foi flagrado com a esposa Heloisa 'curtindo' a copa do Catar (foto: Casé TV/Reprodução)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), se manifestou sobre sua ida ao Catar, durante a Copa do Mundo da Fifa.De acordo com o parlamentar, que foi criticado pelos apoiadores sobre sua ida ao país da Copa, ele viajou para levar vídeos, em inglês e dentro pen drives, "explicando a situação do Brasil".Em várias cidades do Brasil, centenas de apoiadores do presidente se reúnem em frente a quartéis para manifestar contra o resultado das eleições, que fizeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presidente pela terceira vez.

Eduardo foi flagrado pela transmissão ao vivo do streamer Casimiro, da Casé TV, posando para fotos com a sua esposa, Heloísa Bolsonaro.

"Nesses pendrives aqui têm vídeos, em inglês, explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fale em copa do mundo. Só para lembrar para você que a Fifa tem mais membros do que as Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fale algumas verdades na cara, né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da Lei Rouanet e etc", disse o filho '03' do presidente.





Eduardo ainda pediu para que seus seguidores tomassem "cuidado". "A esquerda não está preocupada com a tua segurança, nem com a economia. Então, por que você vai cerrar fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos?."

