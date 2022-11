Danilo Gentili sobre Eduardo Bolsonaro no Catar: 'Vagabundo'

Danilo condenou a atitude do filho do presidente Eduardo Bolsonaro (foto: SBT/REPRODUÇÃO)

O humorista Danilo Gentili usou as redes sociais, nesta segunda-feira (28/10), para zombar dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que estão em frente a quarteis pedindo “intervenção federal”. Isso porque filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foi flagrado curtindo a Copa do Mundo, no Catar.