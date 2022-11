PT aciona Justiça Federal por suspensão de leilão da CeasaMinas

Leilão da central de abastecimento está marcado para 22 de dezembro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press ) O Partido dos Trabalhadores (PT) acionou a Justiça Federal para pedir a suspensão do processo de privatização da CeasaMinas. O requerimento, enviado na segunda-feira (28/11), aponta uma subavaliação no valor dos imóveis determinado no edital de desestatização. O leilão de dois imóveis da central de abastecimento está marcado para 22 de dezembro.









O pedido ainda cita que um desmembramento de áreas da CeasaMinas interfere na avaliação do valor de mercado da central de abastecimento.





“O patrimônio imobiliário do CeasaMinas é composto por imóveis que se aproximam ao montante de meio milhão de reais, integrando extensas áreas em oito municípios mineiros. Esse patrimônio não pode ser tratado com descaso e descuido, impondo uma subavaliação e alienação “a preço de banana”, aponta trecho do pedido.





A reportagem entrou em contato com o BNDES para saber se o banco foi notificado e se vai se posicionar oficialmente sobre o pedido. Até a última atualização desta reportagem, não houve resposta





Publicado em 11 de novembro, o edital de desestatização da CeasaMinas consiste na venda de dois terrenos em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Separadamente, os lotes tem valor mínimo de R$ 169 milhões e R$ 254 milhões. Os dois imóveis têm valor de R$ 423 milhões, se arrematados em conjunto.





Privatizações em jogo





A ação do PT não é uma iniciativa solitária na tentativa de evitar a privatização da CeasaMinas. Na última semana, o Gabinete de Transição Governamental formalizou junto ao Governo Federal um pedido de adiamento do leilão





A solicitação aponta que a homologação da desestatização aconteceria apenas em 2023, já sob governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pede para que o leilão seja realizado também sob a nova legislatura.









O Metrô de Belo Horizonte, que também tem leilão marcado para 22 de dezembro, é outro ativo público cuja concessão é objeto de reclamação do PT. O partido conseguiu parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), que já recomendou a paralisação do processo de desestatização, e também entrou com ação na Justiça Federal pela suspensão do trâmite.